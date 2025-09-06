Lotofácil da Independência: 4 apostas do DF levam mais de R$ 4 milhões

Quatro apostas do Distrito Federal acertaram 15 números na Lotofácil da Independência e lucraram R$4.293.824,00 cada. Dos bilhetes vencedores, dois eram bolões e outros dois foram simples.

Os números foram anunciados, neste sábado (6/9), às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O bolão com 100 cotas foi feito em uma loteria localizada na Lotérica L Norte, na EQNL 10/12, em Taguatinga Norte. Já o segundo bolão com 35 apostas foi feito na Lotérica Show de Bola, na EQNN 2/4, em Ceilândia.

Um dos sortudos que fez aposta simples fez o jogo online e o outro sortudo apostou na Marangon Loterias, na CSA 2, em Taguatinga Sul.

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (6/9), os concursos de números 2911 da Mega-Sena; 283 da +Milionária; 1112 do Dia de Sorte; 6820 da Quina; 2291 da Timemania; e 3480, da Lotofácil da Independência.

Os números sorteados foram: 03-05-06-08-09-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23.

No total, 54 apostas acertaram os 15 pontos em todo o Brasil.