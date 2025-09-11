Lottu.bet: a nova aposta do Grupo Esportes Gaming Brasil

O mercado de apostas esportivas no Brasil ganha um novo protagonista com o lançamento oficial da Lottu.bet, nova casa de apostas do Grupo Esportes Gaming Brasil, que também comanda marcas consagradas como a Onabet e a Esportes da Sorte. Com licença oficial emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), a Lottu chega para fortalecer o ecossistema de apostas reguladas no país.

Sobre o Grupo Esportes Gaming Brasil

Referência no setor de iGaming no Brasil, o Grupo Esportes Gaming Brasil é responsável por plataformas consagradas como a Onabet e Esportes da Sorte. Com reconhecimento institucional e certificação Great Place To Work, o grupo aposta na inovação e na legalidade como diferenciais estratégicos.

Lottu.bet: lançamento e regulação oficial

A Lottu.bet opera sob o domínio .bet.br, sinal de que está oficialmente regulamentada junto à SPA/MF. Essa certificação confere à plataforma uma série de obrigatoriedades legais, como ferramentas de jogo responsável, verificação de identidade dos usuários e operações financeiras transparentes.

Recursos e diferenciais da Lottu

Odds competitivas em diversas modalidades esportivas

Plataforma responsiva e intuitiva

Pagamentos via Pix

Ferramentas de controle de limites e autoexclusão

Suporte em português com atendimento 24/7

Como se cadastrar na Lottu.bet

Acesse o site: www.lottu-cadastro.com Clique em “Cadastre-se” Insira seus dados e envie documentos de verificação Realize seu primeiro depósito Comece a apostar com responsabilidade

Benefícios para o apostador e para o mercado

Com a legalização, o usuário conta com:

Segurança jurídica

Proteção de dados e transações

Fiscalização contra práticas abusivas

Garantia de pagamentos

Acesso a programas de prevenção ao jogo problemático

Perguntas frequentes

Lottu.bet é legal no Brasil?

Sim, opera sob autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Quem é o dono da Lottu?

A plataforma pertence ao Grupo Esportes Gaming Brasil, mesmo grupo da Onabet e Esportes da Sorte.

Menores podem apostar?

Não. O uso é restrito a maiores de 18 anos com verificação de identidade.