Lottu.bet: a nova aposta do Grupo Esportes Gaming Brasil

O mercado de apostas esportivas no Brasil ganha um novo protagonista com o lançamento oficial da Lottu.bet, nova casa de apostas do Grupo Esportes Gaming Brasil, que também comanda marcas consagradas como a Onabet e a Esportes da Sorte. Com licença oficial emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), a Lottu chega para fortalecer o ecossistema de apostas reguladas no país.
Sobre o Grupo Esportes Gaming Brasil
Referência no setor de iGaming no Brasil, o Grupo Esportes Gaming Brasil é responsável por plataformas consagradas como a Onabet e Esportes da Sorte. Com reconhecimento institucional e certificação Great Place To Work, o grupo aposta na inovação e na legalidade como diferenciais estratégicos.
Lottu.bet: lançamento e regulação oficial
A Lottu.bet opera sob o domínio .bet.br, sinal de que está oficialmente regulamentada junto à SPA/MF. Essa certificação confere à plataforma uma série de obrigatoriedades legais, como ferramentas de jogo responsável, verificação de identidade dos usuários e operações financeiras transparentes.
Recursos e diferenciais da Lottu
- Odds competitivas em diversas modalidades esportivas
- Plataforma responsiva e intuitiva
- Pagamentos via Pix
- Ferramentas de controle de limites e autoexclusão
- Suporte em português com atendimento 24/7
Como se cadastrar na Lottu.bet
- Acesse o site: www.lottu-cadastro.com
- Clique em “Cadastre-se”
- Insira seus dados e envie documentos de verificação
- Realize seu primeiro depósito
- Comece a apostar com responsabilidade
Benefícios para o apostador e para o mercado
Com a legalização, o usuário conta com:
- Segurança jurídica
- Proteção de dados e transações
- Fiscalização contra práticas abusivas
- Garantia de pagamentos
- Acesso a programas de prevenção ao jogo problemático
Perguntas frequentes
Lottu.bet é legal no Brasil?
Sim, opera sob autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Quem é o dono da Lottu?
A plataforma pertence ao Grupo Esportes Gaming Brasil, mesmo grupo da Onabet e Esportes da Sorte.
Menores podem apostar?
Não. O uso é restrito a maiores de 18 anos com verificação de identidade.