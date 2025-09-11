11/09/2025
Universo POP
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro

Lottu.bet: a nova aposta do Grupo Esportes Gaming Brasil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O mercado de apostas esportivas no Brasil ganha um novo protagonista com o lançamento oficial da Lottu.bet, nova casa de apostas do Grupo Esportes Gaming Brasil, que também comanda marcas consagradas como a Onabet e a Esportes da Sorte. Com licença oficial emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), a Lottu chega para fortalecer o ecossistema de apostas reguladas no país.

Sobre o Grupo Esportes Gaming Brasil

Referência no setor de iGaming no Brasil, o Grupo Esportes Gaming Brasil é responsável por plataformas consagradas como a Onabet e Esportes da Sorte. Com reconhecimento institucional e certificação Great Place To Work, o grupo aposta na inovação e na legalidade como diferenciais estratégicos.

Lottu.bet: lançamento e regulação oficial

A Lottu.bet opera sob o domínio .bet.br, sinal de que está oficialmente regulamentada junto à SPA/MF. Essa certificação confere à plataforma uma série de obrigatoriedades legais, como ferramentas de jogo responsável, verificação de identidade dos usuários e operações financeiras transparentes.

Recursos e diferenciais da Lottu

  • Odds competitivas em diversas modalidades esportivas

  • Plataforma responsiva e intuitiva

  • Pagamentos via Pix

  • Ferramentas de controle de limites e autoexclusão

  • Suporte em português com atendimento 24/7

Como se cadastrar na Lottu.bet

  1. Acesse o site: www.lottu-cadastro.com 
  2. Clique em “Cadastre-se”

  3. Insira seus dados e envie documentos de verificação

  4. Realize seu primeiro depósito

  5. Comece a apostar com responsabilidade

Benefícios para o apostador e para o mercado

Com a legalização, o usuário conta com:

  • Segurança jurídica

  • Proteção de dados e transações

  • Fiscalização contra práticas abusivas

  • Garantia de pagamentos

  • Acesso a programas de prevenção ao jogo problemático

Perguntas frequentes

Lottu.bet é legal no Brasil?
 Sim, opera sob autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Quem é o dono da Lottu?
 A plataforma pertence ao Grupo Esportes Gaming Brasil, mesmo grupo da Onabet e Esportes da Sorte.

Menores podem apostar?
 Não. O uso é restrito a maiores de 18 anos com verificação de identidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost