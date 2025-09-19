Luan Pereira, Cardi B e mais: ouça os lançamentos musicais da semana

Chegou a hora de dar aquele refresh no fone 🎧. Reunimos os principais lançamentos da semana — de EPs cheios de hits a álbuns ao vivo e colaborações quentes — pra você já sair ouvindo.
Destaques da semana (com mini-guias do que esperar)
Luan Pereira — EP Debaixo do Meu Chapéu: piseiro/sertanejo com refrões grudentos e batida de paredão.
Eric Land — EP This Is Eric Land: forró e arrocha com pegada de vaquejada para a pista.
Cardi B — Álbum Am I The Drama: rap afiado, produção maximalista e barras confessionais.
Nay Porttela — Álbum Alvorada: MPB de voz marcante, arranjos delicados e letras íntimas.
Thiaguinho — Tardezinha 10 Anos (Ao Vivo): pagode em clima de celebração; repertório de clássicos e novas versões.
Bruno & Marrone + Evoney Fernandes — Single “Rivanara”: sofrência moderna com dueto de timbres clássicos.
Lola Young — Álbum I’m Only Fucking Myself: indie-soul cru, letras ácidas e vocal potente.
Miley Cyrus & Fleetwood Mac — Single “Secrets”: encontro de gerações em pop-rock nostálgico.
Tiee — Álbum As Minhas Que Tocam Lá Em Casa: pagode autoral com levadas românticas e rodas de samba.
Mr. Dan — No Ar em Salvador Vol.1: R&B/samba-pop ao vivo, clima de estúdio aberto e grooves limpos.
Maui — Álbum Melodia&Barulho: alterna faixas contemplativas e beats pulsantes — bom para quem curte híbridos.
Ca7riel & Paco Amoroso — Álbum Papota: eletro-rap argentino, sintetizadores sujos e flows experimentais.
Bruna Black — Álbum Fulorá: R&B/neo-soul brasileiro com harmonias ricas e lirismo poético.
Patrick Costa — EP Vai Balançando: pop-funk dançante, refrões diretos para playlist de festa.
Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet