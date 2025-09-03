luana-piovani-mostra-interesse-em-homem-durante-viagem:-“pego-ele”

Luana Piovani divertiu seus seguidores na manhã desta quarta-feira (3/9) ao revelar um flerte durante sua viagem a Fernando de Noronha.

A atriz publicou nos Stories do Instagram um vídeo no qual aparece em um bugre, revelando um suposto interesse pelo motorista do veículo.

Leia também

O que aconteceu

No registro, Piovani está a caminho de uma aula de yoga e entra no bugre ao lado de um homem desconhecido, que conduz o veículo.

Durante o trajeto, a famosa compartilhou com os fãs um “segredo”: “Queria contar um segredo para vocês”.

Em tom sedutor, tampando a boca para que o rapaz não escutasse, a atriz relatou: “Eu arrumei uma paquera aqui em Noronha”. Logo depois, morde o dedo e acrescenta: “Já pensou se eu pego ele?”.

Em seguida, cruza os dedos e lambe os beiços, mostrando seu desejo de conquistar o rapaz.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Luana Piovani

Reprodução 2 de 4

A atriz Luana Piovani.

Reprodução/Internet. 3 de 4

Luana Piovani

Reprodução/Internet. 4 de 4

Luana Piovani

Reprodução.

Curtindo a solteirice

Vale lembrar que recentemente Luana Piovani compartilhou nas redes sociais que está aproveitando uma fase de solteirice e disse estar em um “detox” de homens. Segundo a atriz, ela não mantinha sequer conversas mais íntimas com possíveis pretendentes há oito meses.

Nos Stories do Instagram, a artista comentou sobre sua aparência e explicou que a beleza vem de se manter longe do estresse e dos problemas que um relacionamento amoroso pode gerar.

“Já tem um ano e meio que eu tô solteira. Eu não me relaciono, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, desde janeiro. Então, tem oito meses que eu tô ‘clean’, que eu tô zerada”, disse, em tom bem-humorado.

Luana também destacou que está aproveitando o tempo só para si mesma. “E nesse momento que meus filhos não estão aqui, tudo o que eu tenho é meu: meu tempo é meu, minha atenção é minha (…), mas é essa a realidade da beleza”, afirmou a atriz.