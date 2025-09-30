Lucas Evangelista não joga mais pelo Palmeiras em 2025. Entenda

Substituído no primeiro tempo contra o Bahia, a condição física de Lucas Evangelista se tornou problema para o Palmeiras. O meio-campista titular rompeu o tendão posterior da coxa direita e passará por cirurgia. Devido ao tempo de recuperação, a previsão é que ele fique fora do restante da temporada.

Com isso, Abel Ferreira precisará mudar o time titular. As opções são: recuar Andreas Pereira ou colocar o primeiro volante Emiliano Martínez. Allan também é uma alternativa.

O Bahia venceu o Palmeiras por 1 x 0



Gol de Ademir garantiu a vitória

Piquerez, que também se lesionou contra o Bahia, tem situação mais tranquila. O uruguaio teve um trauma no joelho direito e tem previsão de recuperação rápida. No entanto, o lateral-esquerdo deve ser desfalque para o jogo contra o Vasco, na quarta (1º/10), e Jefté será o substituto natural.