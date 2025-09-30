30/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Lucas Evangelista não joga mais pelo Palmeiras em 2025. Entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lucas-evangelista-nao-joga-mais-pelo-palmeiras-em-2025.-entenda

Substituído no primeiro tempo contra o Bahia, a condição física de Lucas Evangelista se tornou problema para o Palmeiras. O meio-campista titular rompeu o tendão posterior da coxa direita e passará por cirurgia. Devido ao tempo de recuperação, a previsão é que ele fique fora do restante da temporada.

Com isso, Abel Ferreira precisará mudar o time titular. As opções são: recuar Andreas Pereira ou colocar o primeiro volante Emiliano Martínez. Allan também é uma alternativa.

2 imagensGol de Ademir garantiu a vitóriaFechar modal.1 de 2

O Bahia venceu o Palmeiras por 1 x 0

Rafael Rodrigues/EC Bahia2 de 2

Gol de Ademir garantiu a vitória

Leia também

Piquerez, que também se lesionou contra o Bahia, tem situação mais tranquila. O uruguaio teve um trauma no joelho direito e tem previsão de recuperação rápida. No entanto, o lateral-esquerdo deve ser desfalque para o jogo contra o Vasco, na quarta (1º/10), e Jefté será o substituto natural.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost