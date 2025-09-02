Lucas Guimarães após confissão de traição de Carlinhos Maia: “Pena”

Após vídeo de Carlinhos Maia onde expõe que traiu o ex-marido, Lucas Guimarães se pronunciou nas redes sociais. A polêmica começou após Carlinhos confessar a infidelidade durante uma conversa com a cantora Kally Fonseca no Rancho do Maia, no último domingo (31/8), enquanto estava bêbado.

Após toda a repercussão, Lucas Guimarães se manifestou e disse que precisaria de paciência além de saúde mental e física para aguentar tudo que vem passando nos últimos meses.” Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas”, frisou.

O apresentador também alfinetou os amigos ao redor de Carlinhos, dizendo que muitos tem interesseiros.

“Ao lado dele tem apenas interesse e eu sinto pena, de verdade. O trabalho dele acaba fazendo com que ele se envolva com outras pessoas. Eu vibro muito e torço muito por ele, mas tenho minhas dores e meus traumas com ele”, pontuou também.

Lucas terminou o desabafo dizendo que também não foi um marido perfeito durante os 15 anos de relacionamento mas garantiu que nunca o traiu. “Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas”, finalizou.