Lucas Guimarães após confissão de traição de Carlinhos Maia: “Pena”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
lucas-guimaraes-apos-confissao-de-traicao-de-carlinhos-maia:-“pena”

Após vídeo de Carlinhos Maia onde expõe que traiu o ex-marido, Lucas Guimarães se pronunciou nas redes sociais. A polêmica começou após Carlinhos confessar a infidelidade durante uma conversa com a cantora Kally Fonseca no Rancho do Maia, no último domingo (31/8), enquanto estava bêbado.

Após toda a repercussão, Lucas Guimarães se manifestou e disse que precisaria de paciência além de saúde mental e física para aguentar tudo que vem passando nos últimos meses.” Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas”, frisou.

6 imagensCarlinhos Maia e Lucas GuimarãesCarlinhos Maia e Lucas GuimarãesCarlinhos MaiaCarlinhos Maia O influenciador Carlinhos MaiaFechar modal.1 de 6

Carlinhos Maia posando para as redes sociais

Reprodução/Instagram @carlinhos2 de 6

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram3 de 6

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram4 de 6

Carlinhos Maia

Reprodução5 de 6

Carlinhos Maia

Instagram/Reprodução6 de 6

O influenciador Carlinhos Maia

Divulgação

O apresentador também alfinetou os amigos ao redor de Carlinhos, dizendo que muitos tem interesseiros.

“Ao lado dele tem apenas interesse e eu sinto pena, de verdade. O trabalho dele acaba fazendo com que ele se envolva com outras pessoas. Eu vibro muito e torço muito por ele, mas tenho minhas dores e meus traumas com ele”, pontuou também.

Leia também

Lucas terminou o desabafo dizendo que também não foi um marido perfeito durante os 15 anos de relacionamento mas garantiu que nunca o traiu. “Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas”, finalizou.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.