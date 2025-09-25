Lucas Guimarães troca de quarto em hotel por medo do “fantasma” de Michael Jackson

Lucas Guimarães, influenciador digital e apresentador, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (25/9) ao contar que precisou trocar de hotel em Salvador por um motivo inusitado: descobriu que estava hospedado no mesmo quarto que Michael Jackson utilizou nos anos 1990.

Nos Stories, o comunicador, que está na capital baiana gravando conteúdos para o programa “Eita, Lucas!” (SBT), disse que a situação o deixou desconfortável e pediu que sua equipe providenciasse outra acomodação.

“Quando eu descobri que me colocaram no mesmo quarto em que fiquei antes, eu disse: ‘Pelo amor de Deus! Me tira desse quarto, em nome de Jeová. Deus é mais!’. Fiquei com um medo terrível. Ó, mas eu já não gosto de dormir sozinho, ainda mais no mesmo quarto que Michael Jackson. Deus é mais! Nada contra, né? Mas Deus me livre! Eu não gosto não”, relatou.

O quarto em questão ficava no tradicional Wish Hotel da Bahia (antigo Hotel da Bahia), conhecido por já ter recebido grandes personalidades brasileiras e internacionais, entre elas Michael Jackson, Pelé, Jorge Amado, Gabriel García Márquez, Xuxa, Milton Nascimento e Elton John.

Após a troca, Lucas se hospedou no Fera Palace Hotel, localizado na Praça Castro Alves, próximo ao Cine Glauber Rocha.