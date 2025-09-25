25/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Lucas Guimarães troca de quarto em hotel por medo do “fantasma” de Michael Jackson

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lucas-guimaraes-troca-de-quarto-em-hotel-por-medo-do-“fantasma”-de-michael-jackson

Lucas Guimarães, influenciador digital e apresentador, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (25/9) ao contar que precisou trocar de hotel em Salvador por um motivo inusitado: descobriu que estava hospedado no mesmo quarto que Michael Jackson utilizou nos anos 1990.

Nos Stories, o comunicador, que está na capital baiana gravando conteúdos para o programa “Eita, Lucas!” (SBT), disse que a situação o deixou desconfortável e pediu que sua equipe providenciasse outra acomodação.

Veja as fotos

Reprodução
Lucas Guimarães relata perrengue em viagem a Salvador por conta de Michael JacksonReprodução
Reprodução/@carlinhos
Carlinhos Maia posa com suposto novo affair após treta com Lucas GuimarãesReprodução/@carlinhos
Reprodução/@lucasguimaraes
Lucas Guimarães manda recado a Carlinhos Maia após flagra com influenciadorReprodução/@lucasguimaraes
Reprodução/Instagram @lucasguimaraes
Lucas Guimarães se emociona na Grécia enquanto Carlinhos Maia é visto com novo affairReprodução/Instagram @lucasguimaraes
Reprodução Instagram @lucasguimaraes
Reprodução Instagram @lucasguimaraes

Leia Também

“Quando eu descobri que me colocaram no mesmo quarto em que fiquei antes, eu disse: ‘Pelo amor de Deus! Me tira desse quarto, em nome de Jeová. Deus é mais!’. Fiquei com um medo terrível. Ó, mas eu já não gosto de dormir sozinho, ainda mais no mesmo quarto que Michael Jackson. Deus é mais! Nada contra, né? Mas Deus me livre! Eu não gosto não”, relatou.

O quarto em questão ficava no tradicional Wish Hotel da Bahia (antigo Hotel da Bahia), conhecido por já ter recebido grandes personalidades brasileiras e internacionais, entre elas Michael Jackson, Pelé, Jorge Amado, Gabriel García Márquez, Xuxa, Milton Nascimento e Elton John.

Após a troca, Lucas se hospedou no Fera Palace Hotel, localizado na Praça Castro Alves, próximo ao Cine Glauber Rocha.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost