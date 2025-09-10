10/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Lucas Guimarães urina no carro e relata desespero: “Todo mijado”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
lucas-guimaraes-urina-no-carro-e-relata-desespero:-“todo-mijado”

Lucas Guimarães relatou nessa quarta-feira (10/9) um episódio constrangedor durante a viagem ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que se estendeu por mais de duas horas.

Segundo o apresentador, a vontade de urinar foi tanta que ele tentou se aliviar usando uma garrafinha de 500 ml e uma sacola de papel de grife.

No entanto, o material não resistiu e rasgou, provocando um verdadeiro desastre: o banco e o tapete do carro ficaram sujos, além da própria calça do artista.

Leia também

O relato de Lucas Guimarães

“Geralmente dá 50 minutos. Gastamos duas horas de dez. Eu não contava com isso”, relatou ele antes da tentativa improvisada.

“Meu Deus do céu! Acabei mijando na bolsa (sacola), mas rasgou o papel. O carro está melado, cheio de mijo. Não acredito, não! Estou fedendo a mijo. Tem que colocar esse carro para lavar. Não estou aguentando. Está podre”, continuou Lucas.

O ex-marido de Carlinhos Maia ainda publicou uma foto da calça com a mancha de urina e escreveu: “todo mijado”.

Mesmo com o constrangimento, o apresentador precisou atender fãs ao chegar ao aeroporto. “Estou querendo chorar! Aqui tem seguidoras. Estou morrendo de vergonha”, confessou, posando para selfies com uma admiradora.

7 imagensLucas Guimarães terminou o casamento de 15 anos com Carlinhos Maia recentementeLucas GuimarãesLucas GuimarãesLucas GuimarãesLucas GuimarãesFechar modal.1 de 7

Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram2 de 7

Lucas Guimarães terminou o casamento de 15 anos com Carlinhos Maia recentemente

Instagram/Reprodução3 de 7

Lucas Guimarães

4 de 7

Lucas Guimarães

Reprodução.5 de 7

Lucas Guimarães

Reprodução6 de 7

Lucas Guimarães

Reprodução7 de 7

Lucas Guimarães

Reprodução

Trocou de roupa no avião

Já a bordo da primeira classe, Lucas seguiu seu relato: “Acabei de chegar na minha cabine. Estou deitado, tomando champanhe, comendo muito e todo mijado. O fedor de mijo está terrível”.

Para se recompor, ele encontrou uma muda de roupa na bagagem despachada e se trocou dentro da aeronave. “Joguei a cueca no lixo. Estou sem cueca agora”, informou, sem esconder o humor diante do incidente.

Veja o vídeo

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost