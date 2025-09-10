Lucas Guimarães urina no carro e relata desespero: “Todo mijado”

Lucas Guimarães relatou nessa quarta-feira (10/9) um episódio constrangedor durante a viagem ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que se estendeu por mais de duas horas.

Segundo o apresentador, a vontade de urinar foi tanta que ele tentou se aliviar usando uma garrafinha de 500 ml e uma sacola de papel de grife.

No entanto, o material não resistiu e rasgou, provocando um verdadeiro desastre: o banco e o tapete do carro ficaram sujos, além da própria calça do artista.

O relato de Lucas Guimarães

“Geralmente dá 50 minutos. Gastamos duas horas de dez. Eu não contava com isso”, relatou ele antes da tentativa improvisada.

“Meu Deus do céu! Acabei mijando na bolsa (sacola), mas rasgou o papel. O carro está melado, cheio de mijo. Não acredito, não! Estou fedendo a mijo. Tem que colocar esse carro para lavar. Não estou aguentando. Está podre”, continuou Lucas.

O ex-marido de Carlinhos Maia ainda publicou uma foto da calça com a mancha de urina e escreveu: “todo mijado”.

Mesmo com o constrangimento, o apresentador precisou atender fãs ao chegar ao aeroporto. “Estou querendo chorar! Aqui tem seguidoras. Estou morrendo de vergonha”, confessou, posando para selfies com uma admiradora.

Lucas Guimarães terminou o casamento de 15 anos com Carlinhos Maia recentemente

Trocou de roupa no avião

Já a bordo da primeira classe, Lucas seguiu seu relato: “Acabei de chegar na minha cabine. Estou deitado, tomando champanhe, comendo muito e todo mijado. O fedor de mijo está terrível”.

Para se recompor, ele encontrou uma muda de roupa na bagagem despachada e se trocou dentro da aeronave. “Joguei a cueca no lixo. Estou sem cueca agora”, informou, sem esconder o humor diante do incidente.

