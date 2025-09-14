Lucas Hanazono conquista 4ª etapa do Mega Drift Brasil. Veja pódio

O Metrópoles transmitiu no YouTube, ao vivo, a quarta etapa do Mega Drift Brasil, realizada no estacionamento da Granja do Torto, neste domingo (14/9). Lucas Hanazono foi o grande campeão do dia. Matheus Sartor e Lucas Medeiros completaram o pódio, em 2° e 3° lugar, respectivamente.

Com apenas 15 anos, Lucas Hanazono representou os apaixonados pelo esporte ao ficar com o primeiro lugar. Em segundo, ficou Matheus, que é o Campeão 2024 da Copa Brasil e bicampeão da Brazilian Champion.

Já em terceiro, Lucas Medeiros é o atual campeão brasiliense. Ele também ganhou o Mega Drift 23/24 e ficou com o vice da Copa do Brasil.

O drift é um esporte que combina técnica, estilo e controle. Em cada disputa, sempre entram dois pilotos na pista: um é chamado de líder, que define a velocidade, a linha de trânsito e o ângulo. O outro, chamado de perseguidor, tem que repetir todos os movimentos do primeiro a largar.

Quem larga como líder, atua como perseguidor na segunda volta. Durante a prova, três juízes analisam a velocidade de entrada, o ângulo de esterço (que é a inclinação do carro) e o estilo.

Além disso, fluidez, agressividade, criatividade e a proximidade com os locais de avaliação dos árbitros também contam para a avaliação. A soma das duas apresentações dá a nota final ao competidor.