Lucas Silva receberá título de Cidadão Honorário de BH

Lucas Silva, volante do Cruzeiro, receberá o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte nesta quarta-feira (17/9).

A iniciativa partiu do vereador Pablo Almeida (PL-MG), que justificou a concessão do título pela contribuição do atleta para o esporte e para a valorização da cidade.

Leia também

Capitão do Cabuloso, Lucas é um dos destaques do time na temporada 2025. Até aqui, o jogador atuou em 34 partidas, deu duas assistências e balançou as redes adversárias em uma oportunidade.

Nascido em Bom Jesus de Goiás (GO), o volante de 32 anos já conquistou vários títulos com a camisa azul, como o Brasileirão 2013 e 2014, o Campeonato Mineiro em três oportunidades e a Copa do Brasil em 2017 e 2018.

Lucas já teve passagem por vários clubes da Europa, como Real Madrid e Olympique de Marselha e retornou ao Brasil em 2020, onde passou três temporadas pelo Grêmio.