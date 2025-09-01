Luciano Huck ironiza Dado Dolabella após ator ser condenado à prisão

Após toda a repercussão do caso envolvendo o elenco do Dança dos Famosos e Dado Dolabella, o ator foi alvo de comentários irônicos durante o programa deste domingo (31/8). Na ocasião, Fernanda Paes Leme e Luciano Huck ironizaram toda a situação envolvendo Dado, a ex dele, Wanessa Camargo, e Luan Pereira. Possíveis referências à condenação do ator também foram feitas.

Dado teria empurrado Luan Pereira em uma festa após as gravações do Dança dos Famosos há algumas semanas. Ele estaria no local porque, segundo afirmaram ele e Wanessa, os dois estavam tentando uma reconciliação do relacionamento. Dado teria visto Luan dançando ao lado de Wanessa e empurrou o cantor na sequência. Wanessa afirmou que ela não foi agredida na situação.

Quando o caso foi noticiado, o Dança dos Famosos do domingo seguinte já tinha sido gravado. Na data, Wanessa e Luan chegaram a cantar juntos no palco da atração. O programa do último domingo (31/8), foi o primeiro após toda a polêmica e foi recheado de comentários irônicos sobre a situação.

Após Fernanda Paes Leme dançar, Luciano Huck pediu para a atriz e apresentadora contar sobre a fofoca que está rolando nos bastidores do Dança dos Famosos. A atriz desconversou logo em seguida e Luciano insistiu, citando um “campeonato de xadrez” que estaria acontecendo. Fernanda logo depois respondeu: “Eu acho que tem dado tudo certo”, causando risadas na plateia.

Mais ironia sobre Dado Dolabella

Outro momento de indireta foi após a participação de Allan Souza. O ator foi apontado como suposto affair de Wanessa Camargo em meio à polêmica com Dado Dolabella. Wanessa negou um envolvimento entre os dois.

Após Allan ser elogiado pelos jurados, Lívia Andrade aproveitou para fazer uma piada com toda a situação. A jurada Ana Botafogo falava sobre os passos de danças de pegar no pescoço feitos pelo ator na coreografia.

Lívia então disparou: “Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan”, disse bem-humorada. Luciano Huck questionou a fala de Lívia e ela logo respondeu: “Luciano. Você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, irmão”, complementou.

Dado foi condenado em meio a polêmica

Em meio a polêmica com o elenco do Dança dos Famosos, o ator Dado Dolabella foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella, em outubro de 2020. Na ocasião, ele teria rompido o tímpano da vítima após uma crise de ciúmes.

Na sexta-feira (29/8), a defesa de Dado Dolabella afirmou que vai recorrer da decisão que condenou o ator e alegou que o processo não ouviu testemunhas, nem apresentou provas.

A advogada de Dado também defende que há contradições entre o boletim de ocorrência e os depoimentos prestados. “Essas incoerências enfraquecem a acusação e já foram levadas ao Tribunal para análise”, afirma em comunicado.

Segundo a equipe jurídica, a condenação se baseou apenas no relato da vítima e a advogada questiona a validade do laudo, que teria sido apresentado fora do prazo e contém “falhas técnicas graves”.

Após a repercussão, o ator se manifestou também nas redes sociais onde afirmou que repudia qualquer forma de violência e disse confia plenamente na Justiça, onde diz ser o local “adequado para esclarecer os fatos”.

