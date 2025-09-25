25/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Luciano Huck premia cozinheira do DF com R$ 1 milhão e simpatia viraliza nas redes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
luciano-huck-premia-cozinheira-do-df-com-r$-1-milhao-e-simpatia-viraliza-nas-redes

O Distrito Federal conheceu sua nova milionária nesta quarta-feira (24/9). A cozinheira Kamila Morais foi a grande vencedora do Familhão e recebeu a notícia diretamente de Luciano Huck. A cena foi acompanhada de perto por moradores e comerciantes de Taguatinga, que vibraram com a simpatia e o carisma do apresentador.

Pelas redes sociais, Kamila manteve o segredo da atração, mas fez um pedido de desculpas inusitado aos clientes para explicar por que não abriu o restaurante de massas naquela tarde. “Meus amores, minha ficha ainda não caiu”, contou aos seguidores.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck
Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck
Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck
Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck
Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck
Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck
Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck
Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck viraliza com simpatia e carisma ao dar R$ 1 milhão a cozinheira do DFReprodução/Instagram/@lucianohuck

Leia Também

“Tem gente achando que a gente está ficando milionário, mas calma. Milionário só se for de muito afeto, muita massa fresca e muita comida boa que vai chegar até sua mesa”, completou. A edição do quadro será exibida em breve no “Domingão”, da Globo.

Além de agitar o comércio local, Luciano Huck compartilhou nas redes sociais registros ao lado de crianças da escola pública da capital federal. Os pequenos vibraram ao conhecer o apresentador durante uma visita escolar na Esplanada dos Ministérios.

Nas redes sociais, os brasilienses também reagiram com a passagem do global. “Chegou a nova milionária do DF”, comentou um morador da região nas redes sociais. “Kamilinha merece muito! Melhores massas do mundo”, comentou uma cliente da loja. “Quem tem Santana ou Chevette, é bom não tirar o carro da garagem hoje”, brincou um terceiro, se referindo ao antigo quadro “Lata-Velha”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost