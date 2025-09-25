Luciano Huck premia cozinheira do DF com R$ 1 milhão e simpatia viraliza nas redes

O Distrito Federal conheceu sua nova milionária nesta quarta-feira (24/9). A cozinheira Kamila Morais foi a grande vencedora do Familhão e recebeu a notícia diretamente de Luciano Huck. A cena foi acompanhada de perto por moradores e comerciantes de Taguatinga, que vibraram com a simpatia e o carisma do apresentador.

Pelas redes sociais, Kamila manteve o segredo da atração, mas fez um pedido de desculpas inusitado aos clientes para explicar por que não abriu o restaurante de massas naquela tarde. “Meus amores, minha ficha ainda não caiu”, contou aos seguidores.

“Tem gente achando que a gente está ficando milionário, mas calma. Milionário só se for de muito afeto, muita massa fresca e muita comida boa que vai chegar até sua mesa”, completou. A edição do quadro será exibida em breve no “Domingão”, da Globo.

Além de agitar o comércio local, Luciano Huck compartilhou nas redes sociais registros ao lado de crianças da escola pública da capital federal. Os pequenos vibraram ao conhecer o apresentador durante uma visita escolar na Esplanada dos Ministérios.

Nas redes sociais, os brasilienses também reagiram com a passagem do global. “Chegou a nova milionária do DF”, comentou um morador da região nas redes sociais. “Kamilinha merece muito! Melhores massas do mundo”, comentou uma cliente da loja. “Quem tem Santana ou Chevette, é bom não tirar o carro da garagem hoje”, brincou um terceiro, se referindo ao antigo quadro “Lata-Velha”.