Ludmilla Cavalcante assume romance com empresário e compartilha clique apaixonado; saiba quem é

Influenciadora acreana compartilhou registro ao lado do novo namorado nas redes sociais e recebeu enxurrada de mensagens de carinho

Ludmilla Cavalcante está vivendo um novo capítulo da vida amorosa! A influenciadora acreana confirmou o romance ao postar uma foto ao lado do empresário Stephano Andrade na noite desta quinta-feira (4). A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que se mostraram animados e carinhosos com a novidade.

Stephano, ligado a diversos negócios, incluindo postos de combustível, supermercados e fazendas, aparece ao lado de Ludmilla, reforçando o início da nova fase do casal. Nos comentários, fãs desejaram muita felicidade ao casal, destacando a beleza e a alegria de Ludmilla.

A reação dos internautas foi marcada por mensagens de apoio, emojis de coração e palavras de incentivo, mostrando torcida e vibração positiva pela união.

