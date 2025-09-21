Ludmilla posta Zuri assistindo às mamães no “Domingão”: “Não tenho nem palavras”

Ludmilla aqueceu o coração dos seguidores ao compartilhar um registro da filha, Zuri, encantada ao assistir às mamães no “Domingão com Huck” no colo de Brunna Gonçalves. Neste domingo (21/9), as artistas são convidadas especiais da atração e integram o júri do “Dança dos Famosos”.

“Não tenho nem palavras para esse momento”, escreveu na publicação nas redes sociais.

Ludmilla e Brunna Gonçalves abrem o coração sobre maternidade no "Domingão" Reprodução/gshow Ludmilla e Victoria Monet nos bastidores do clipe de "Cam Girl" Reprodução Ludmilla e Victoria Monet no clipe de "Camgirl" Reprodução Ludmilla, Bruna Gonçalves e Zuri Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla posta fotos inéditas com Zuri e Brunna Gonçalves Reprodução: Instagram @ludmilla Reprodução: Instagram @ludmilla Ludmilla e Zuri Reprodução/Instagram Ludmilla compartilha cena de Zuri assistindo ao "Domingão" com Brunna Gonçalves no colo Reprodução/@ludmilla

No palco da atração, Ludmilla também fez uma performance da música “Paraíso”, faixa lançada em homenagem à filha, à esposa e ao Mês do Orgulho. Ao apresentador, Luciano Huck, a cantora abriu o coração sobre a nova fase ao lado da família.

“Não tem coisa melhor do que chegar em casa e ver aquele sorriso banquelo rindo para mim. Eu achava que era feliz, mas agora sei o que é feliciade de verdade”, disse antes de se apresentar.