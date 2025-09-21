Ludmilla posta Zuri assistindo às mamães no “Domingão”: “Não tenho nem palavras”

Ludmilla aqueceu o coração dos seguidores ao compartilhar um registro da filha, Zuri, encantada ao assistir às mamães no “Domingão com Huck” no colo de Brunna Gonçalves. Neste domingo (21/9), as artistas são convidadas especiais da atração e integram o júri do “Dança dos Famosos”.
“Não tenho nem palavras para esse momento”, escreveu na publicação nas redes sociais.
Veja as fotos
Leia Também
No palco da atração, Ludmilla também fez uma performance da música “Paraíso”, faixa lançada em homenagem à filha, à esposa e ao Mês do Orgulho. Ao apresentador, Luciano Huck, a cantora abriu o coração sobre a nova fase ao lado da família.
“Não tem coisa melhor do que chegar em casa e ver aquele sorriso banquelo rindo para mim. Eu achava que era feliz, mas agora sei o que é feliciade de verdade”, disse antes de se apresentar.