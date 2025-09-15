Ludmilla rebate ofensas à filha em show no The Town: “Precisa de pai?”

A cantora Ludmilla se apresentou neste domingo (14/9) durante o festival The Town, realizado em São Paulo, e rebateu ataques e ofensas feitas contra a filha, Zuri, fruto do seu relacionamento com a dançarina Brunna Gonçalves. A artista exibiu um vídeo com imagens da herdeira, que nasceu em maio deste ano, e respondeu comentários maldosos sobre quem seria o “pai” da criança.

“Duas mães”

“O amor não tem forma, não cabe em rótulos ou medidas. Amar é sentir, é presença, é cuidado… e isso a minha filha tem de sobra. Duas mães, dois corações que pulsam por ela”, disse Ludmilla no vídeo exibido durante o show. O material também foi compartilhado em suas redes sociais.

Além de imagens da filha, a gravação também mostra comentários de internautas questionando quem seria o pai de Zuri. A cantora aproveitou a oportunidade para falar dos milhares de lares que não contam com uma figura paterna presente e falou do abandono dos filhos por parte dos homens.

“Só em 2024, mais de 158 mil crianças nasceram sem o sobrenome do pai na certidão. São mais de 11 milhões de famílias que lidam com o abandono paterno. Mas em cada lar sem pai, existe uma mulher dando amor dobrado para o seu filho. Essa é uma triste realidade, mas não é a realidade da minha família”, escreveu.

“Privilégio”

Ludmilla seguiu, dizendo que a filha não precisa de um pai. “Sempre que perguntam sobre o pai da Zuri, eu penso ‘e precisa mesmo de pai?’. Se não existe nada mais forte que o amor de uma mãe, então minha filha tem o privilégio de ter isso em dobro”, afirmou a artista.

“Eu tive a sorte de crescer em uma família cheia de mulheres maravilhosas que sempre me protegeram. Nunca senti falta de um pai, pois dentro de casa sempre me sobrou amor”, completou. “Eu dedico esse momento do meu show para todas as mães que na ausência de um homem, transbordaram afeto. E dedico a minha Zuri, meu paraíso”, encerrou.

