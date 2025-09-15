Luis Enrique pediu saída de Neymar do PSG: “É bom que você vá embora”

Conselheiro de futebol do Paris Saint-Germain, Luís Campos revelou que Luis Enrique não queria Neymar no clube e pediu a saída do jogador pessoalmente.

“Luis Enrique foi o primeiro a dizer a Neymar: ‘É bom que você vá embora’. Ele lhe disse isso cara a cara. Porque ele pensa o futebol de uma forma diferente, jogar coletivamente, fazer jogar aquele que foi o melhor no treino da semana”, disse em entrevista à rádio RMC Sport.

O treinador espanhol chegou ao PSG em julho de 2023, logo na sequência, em agosto, Neymar rescindiu com o clube francês para assinar com o Al Hilal, da Arábia Saudita.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Neymar jogou no PSG de 2017 a 2023

David S. Bustamante/Soccrates/Getty Image 2 de 3

Neymar chegou ao PSG em 2017.

Jean Catuffe/Getty Images 3 de 3

Atacante momentos de alta e baixa no clube francês.

Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images

Leia também

Desde então, Luis Enrique conquistou oito títulos pelo Paris, incluindo a primeira Champions League da história do clube, que aconteceu da melhor maneira possível: uma goleada por 5 x 0 contra a Inter de Milão.

Luis e Neymar já tinham trabalhado juntos no Barcelona entre os anos de 2014 a 2017. Os dois foram campeões da Champions em 2015, quando Neymar terminou como um dos artilheiros do torneio com 10 gols marcados e sendo um dos indicados ao prêmio da Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo, daquele ano.