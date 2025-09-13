Luisa Stefani e Timea Babos conquistam título de duplas no SP Open







A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos derrotaram as brasileiras Laura Pigossi e Ingrid Martins por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 10/4), na tarde deste sábado (13) no Parque Villa-Lobos, para conquistarem o título de duplas do SP Open (o WTA 250 da maior cidade das Américas).

CAMPEÃS! 🏆🇧🇷🇭🇺 Luisa Stefani e Timea Babos viram contra Ingrid Martins e Laura Pigossi por 4/6, 6/3 e 10-4 e conquistam o título de duplas da primeira edição do SP Open! 📸Fotojump/SP Open pic.twitter.com/GPNrhiW4fv — SP Open (@spopenoficial) September 13, 2025

Esta é a primeira vez desde 1986 que uma brasileira conquista um título de duplas de um torneio WTA no Brasil. O feito anterior foi alcançado por Niege Dias e Patricia Medrado no Guarujá.

Após o título, Stefani, destacou o fato de disputar a decisão contra duas amigas, com as quais já compartilhou momentos especiais na carreira: “São duas das minhas melhores amigas aqui. Lau [Laura Pigossi], é muito duro estar do lado contrário, depois de tudo que passamos juntas. Depois de Tóquio, muita coisa aconteceu em simples e duplas no tênis feminino do Brasil”.

Mas ela também celebrou a parceria com Timea Babos, afirmando que, com esta conquista, a húngara se tornou um pouco brasileira: “O Brasil também é sua casa agora!”.

Queda de Bia Haddad

Já a final da chave de simples será disputada no próximo domingo (14), a partir das 15h (horário de Brasília. E as candidatas ao título são a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de apenas 19 anos, e a indonésia Janice Tjen, de 23 anos. As duas tenistas tem em comum o fato de disputarem pela primeira vez em suas carreiras uma final de torneio da WTA.

A PRIMEIRA DE MUITAS ✨ Primeira edição do SP Open e primeira final de WTA para ambas as finalistas! Janice Tjen e Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah se enfrentam amanhã, às 15h, em busca do seu primeiro título do nível WTA. Quem leva na grande decisão? pic.twitter.com/cPKyFUDGKR — SP Open (@spopenoficial) September 13, 2025

Quem frustrou a expectativa da torcida foi a brasileira Beatriz Haddad Maia, que na última sexta-feira (12) parou diante da mexicana Renata Zarazua em partida válida pelas quartas de final da competição. A mexicana ficou fora da decisão da competição após ser derrotada neste sábado pela francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.