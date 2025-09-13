Luisa Stefani e Timea Babos são campeãs de duplas no SP Open

O Brasil foi campeãa no SP Open. Na tarde deste sábado (13/9), Laura Pigossi e Ingrid Martins enfrentaram Luisa Stefani e Timea Babos pelo título de duplas do torneio em São Paulo. Ao lado da tenista húngara, a dona da casa venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/4.

Luisa Stefani e Timea Babos acabaram perdendo o set inicial, mas tiveram um jogo de recuperação e finalizaram o título em um belo tie-break. O último set teve uma certa emoçã,o quando Laura Pigossi e Ingrid Martins encostaram no placar após estarem perdendo por 5 x 2.

Porém, com jogadas em cima de Ingrid Martins nos pontos finais, Luisa Stefani e Timea Babos fizeram 10 x 4 e levaram o título de duplas do SP Open. Na trajetória, elas eliminaram Barnett/Lechemia, Sierra/Zarazua e Rogers/Tjen.