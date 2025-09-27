27/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Luiz Carlos, do Raça Negra, fala de parceria com Yasmin Santos e rasga elogios: “Fora de série”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
luiz-carlos,-do-raca-negra,-fala-de-parceria-com-yasmin-santos-e-rasga-elogios:-“fora-de-serie”

Luiz Carlos, do Raça Negra, conversou com o repórter Marcelo Mesquita, do portal LeoDias, durante o show do grupo no Espaço Unimed com a turnê “Me Leva Junto Com Você”, na noite desta sexta-feira (26/9). O cantor comentou sobre a participação na gravação de DVD de Yasmin Santos e rasgou elogios para a artista.

“A Yasmin é a cantora do nosso escritório. Ela é um talento fora do comum. E outra, ela não surgiu de nada não. Ela cantou na noite, ralou na noite pra caramba. Para chegar onde ela tá chegando agora, ela tá vindo, gravou um DVD maravilhoso. Eu tive a honra de participar. E é uma cantora de verdade”, elogiou o cantor. “Yasmin é uma cantora forte de série”, acrescentou.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Luiz CarlosPortal LeoDias
Reprodução
Luiz Carlos, vocalista do Raça NegraReprodução
Reprodução/Portal LeoDias
Yasmin Santos tatua “Intuição” e grava novo DVD com pôr do sol na GuarapirangaReprodução/Portal LeoDias
Foto: Divulgação
Yasmin SantosFoto: Divulgação

Leia Também

A cantora gravou o DVD “Intuição” em agosto deste ano, em São Paulo. Além de “Raça Negra”, o projeto contou ainda com as participações de Maiara e Maraisa e Gustavo Mioto.

Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, Yasmin revelou a inspiração por trás do título: “O nome do projeto já diz tudo, né? ‘Intuição’. Inclusive, eu fiz uma tatuagem hoje, chegando aqui, porque é exatamente isso. Um compositor me perguntou o que é intuição para mim e eu falei: ‘É a voz de Deus que fala no meu coração’. Agora está eternizado”, contou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost