Luiz Carlos, do Raça Negra, fala de parceria com Yasmin Santos e rasga elogios: “Fora de série”

Luiz Carlos, do Raça Negra, conversou com o repórter Marcelo Mesquita, do portal LeoDias, durante o show do grupo no Espaço Unimed com a turnê “Me Leva Junto Com Você”, na noite desta sexta-feira (26/9). O cantor comentou sobre a participação na gravação de DVD de Yasmin Santos e rasgou elogios para a artista.

“A Yasmin é a cantora do nosso escritório. Ela é um talento fora do comum. E outra, ela não surgiu de nada não. Ela cantou na noite, ralou na noite pra caramba. Para chegar onde ela tá chegando agora, ela tá vindo, gravou um DVD maravilhoso. Eu tive a honra de participar. E é uma cantora de verdade”, elogiou o cantor. “Yasmin é uma cantora forte de série”, acrescentou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Luiz Carlos Portal LeoDias Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra Reprodução Yasmin Santos tatua “Intuição” e grava novo DVD com pôr do sol na Guarapiranga Reprodução/Portal LeoDias Yasmin Santos Foto: Divulgação Voltar

Próximo

A cantora gravou o DVD “Intuição” em agosto deste ano, em São Paulo. Além de “Raça Negra”, o projeto contou ainda com as participações de Maiara e Maraisa e Gustavo Mioto.

Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, Yasmin revelou a inspiração por trás do título: “O nome do projeto já diz tudo, né? ‘Intuição’. Inclusive, eu fiz uma tatuagem hoje, chegando aqui, porque é exatamente isso. Um compositor me perguntou o que é intuição para mim e eu falei: ‘É a voz de Deus que fala no meu coração’. Agora está eternizado”, contou.