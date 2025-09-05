Luiz Henrique em alta na Seleção: 1 participação em gol a cada 57,25 minutos

O retorno de Luiz Henrique à Seleção Brasileira manteve o ritmo do começo: animação e eficiência. Na vitória por 3 x 0 sobre o Chile, nesta quinta (4/9), o ex-Botafogo participou de dois gols — deu assistência para Lucas Paquetá e, no terceiro, Bruno Guimarães marcou no rebote após finalização do atacante do Zenit.
Com isso, Luiz Henrique reafirma uma média expressiva: ele participa de um gol a cada 57,25 minutos com a camisa da Seleção.
Números de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira
-
Jogos: 7
-
Como titular: 1
-
Minutos em campo: 229
-
Gols: 2
-
Assistências: 2
-
Participações diretas em gol: 4
-
Média: 1 participação a cada 57,25 minutos
Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo terça (9/9), às 20h30, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
📌 Fonte: CBF e estatísticas oficiais de jogo
✍️ Redigido por ContilNet