Luiz Henrique em alta na Seleção: 1 participação em gol a cada 57,25 minutos

Atacante do Zenit dá assistência e participa de dois gols na vitória por 3 x 0 sobre o Chile; números iniciais com a Amarelinha chamam atenção

O retorno de Luiz Henrique à Seleção Brasileira manteve o ritmo do começo: animação e eficiência. Na vitória por 3 x 0 sobre o Chile, nesta quinta (4/9), o ex-Botafogo participou de dois gols — deu assistência para Lucas Paquetá e, no terceiro, Bruno Guimarães marcou no rebote após finalização do atacante do Zenit.

Com isso, Luiz Henrique reafirma uma média expressiva: ele participa de um gol a cada 57,25 minutos com a camisa da Seleção.

Números de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira

  • Jogos: 7

  • Como titular: 1

  • Minutos em campo: 229

  • Gols: 2

  • Assistências: 2

  • Participações diretas em gol: 4

  • Média: 1 participação a cada 57,25 minutos

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo terça (9/9), às 20h30, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

