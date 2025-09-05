Luiz Henrique em alta na Seleção: 1 participação em gol a cada 57,25 minutos

O retorno de Luiz Henrique à Seleção Brasileira manteve o ritmo do começo: animação e eficiência. Na vitória por 3 x 0 sobre o Chile, nesta quinta (4/9), o ex-Botafogo participou de dois gols — deu assistência para Lucas Paquetá e, no terceiro, Bruno Guimarães marcou no rebote após finalização do atacante do Zenit.

Com isso, Luiz Henrique reafirma uma média expressiva: ele participa de um gol a cada 57,25 minutos com a camisa da Seleção.

Números de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira

Jogos: 7

Como titular: 1

Minutos em campo: 229

Gols: 2

Assistências: 2

Participações diretas em gol: 4

Média: 1 participação a cada 57,25 minutos

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo terça (9/9), às 20h30, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

📌 Fonte: CBF e estatísticas oficiais de jogo

✍️ Redigido por ContilNet