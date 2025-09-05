Luiz Henrique tem números impressionantes em jogos com a Seleção; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
luiz-henrique-tem-numeros-impressionantes-em-jogos-com-a-selecao;-veja

O retorno de Luiz Henrique à Seleção Brasileira foi assim como seu começo: animador. Na vitória por 3 x 0 contra o Chile, nessa quinta-feira (4/9), o atacante ex-Botafogo participou de dois gols, com uma assistência para Lucas Paquetá, e o segundo (terceiro do Brasil), de forma não direta. Bruno Guimarães aproveitou o rebote de chute do jogador.

Com o passe para Paquetá, o atacante do Zenit reafirmou os números impressionantes que tem com a camisa da Canarinho. Ele precisa de apenas 57.25 minutos para participar de um gol.

Confira os números de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira:

  • 7 jogos
  • 1 titular
  • 229 minutos jogados
  • 2 gols
  • 2 assistências
  • 4 participações
  • 57.25 minutos para participar de um gol.
Leia também

3 imagensFechar modal.1 de 3

Luiz Henrique – Brasil x Chile – Eliminatórias da Copa do Mundo

MB Media/Getty Images2 de 3

Rafael Ribeiro/CBF3 de 3

Rafael Ribeiro/CBF

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil entra em campo novamente na terça-feira (9/9), às 20h30, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.