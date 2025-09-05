Luiz Henrique tem números impressionantes em jogos com a Seleção; veja

O retorno de Luiz Henrique à Seleção Brasileira foi assim como seu começo: animador. Na vitória por 3 x 0 contra o Chile, nessa quinta-feira (4/9), o atacante ex-Botafogo participou de dois gols, com uma assistência para Lucas Paquetá, e o segundo (terceiro do Brasil), de forma não direta. Bruno Guimarães aproveitou o rebote de chute do jogador.
Com o passe para Paquetá, o atacante do Zenit reafirmou os números impressionantes que tem com a camisa da Canarinho. Ele precisa de apenas 57.25 minutos para participar de um gol.
Confira os números de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira:
- 7 jogos
- 1 titular
- 229 minutos jogados
- 2 gols
- 2 assistências
- 4 participações
- 57.25 minutos para participar de um gol.
Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil entra em campo novamente na terça-feira (9/9), às 20h30, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026.