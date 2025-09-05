Luiz Henrique tem números impressionantes em jogos com a Seleção; veja

O retorno de Luiz Henrique à Seleção Brasileira foi assim como seu começo: animador. Na vitória por 3 x 0 contra o Chile, nessa quinta-feira (4/9), o atacante ex-Botafogo participou de dois gols, com uma assistência para Lucas Paquetá, e o segundo (terceiro do Brasil), de forma não direta. Bruno Guimarães aproveitou o rebote de chute do jogador.

Com o passe para Paquetá, o atacante do Zenit reafirmou os números impressionantes que tem com a camisa da Canarinho. Ele precisa de apenas 57.25 minutos para participar de um gol.

Confira os números de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira:

7 jogos

1 titular

229 minutos jogados

2 gols

2 assistências

4 participações

57.25 minutos para participar de um gol.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Luiz Henrique – Brasil x Chile – Eliminatórias da Copa do Mundo

MB Media/Getty Images 2 de 3

Rafael Ribeiro/CBF 3 de 3

Rafael Ribeiro/CBF

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil entra em campo novamente na terça-feira (9/9), às 20h30, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026.