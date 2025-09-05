Lula afirma que não vai tomar partido em crise entre EUA e Venezuela: ‘Brasil vai ficar do lado da paz’

“O Brasil vai ficar no lado que ele sempre esteve, no lado da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional, nem queremos contencioso internacional. O Brasil entende que a guerra não leva a nada a não ser a matança e o empobrecimento. Se tem divergência entre duas nações, não tem coisa melhor, mais barata para se resolver do que sentar numa mesa de negociação e conversar. Então o país ficará do lado da paz outra vez.”