Lula afirma que não vai tomar partido em crise entre EUA e Venezuela: ‘Brasil vai ficar do lado da paz’

Lula também defendeu que eventuais divergências sejam resolvidas por meio do diálogo.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira, que o Brasil não tomará partido na crise entre os Estados Unidos e a Venezuela. Em entrevista ao SBT, Lula disse que o país “vai ficar do lado da paz” e defendeu que eventuais divergências sejam resolvidas por meio do diálogo.

Presidente Lula/Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República

“O Brasil vai ficar no lado que ele sempre esteve, no lado da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional, nem queremos contencioso internacional. O Brasil entende que a guerra não leva a nada a não ser a matança e o empobrecimento. Se tem divergência entre duas nações, não tem coisa melhor, mais barata para se resolver do que sentar numa mesa de negociação e conversar. Então o país ficará do lado da paz outra vez.”

A declaração ocorreu horas após Washington anunciar o envio de dez caças F-35 ao Caribe, em meio ao aumento da tensão entre Donald Trump e Nicolás Maduro. O ministro da Defesa, José Múcio, também comentou a escalada da crise. Após reunião com Lula e os comandantes das Forças Armadas em Brasília, ele afirmou que o Brasil acompanha a situação de perto e que as tropas seguem em operações constantes na fronteira com a Venezuela. Segundo Múcio, a principal preocupação é evitar que o território brasileiro se transforme em “trincheira” diante do conflito.

A mobilização militar americana foi justificada como uma resposta a manobras provocativas da Força Aérea da Venezuela sobre navios dos EUA em águas internacionais. Em reação a isso, Maduro reforçou o patrulhamento na fronteira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.