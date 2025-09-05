Lula afirma que não vai tomar partido em crise entre EUA e Venezuela: ‘Brasil vai ficar do lado da paz’

O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira, que o Brasil não tomará partido na crise entre os Estados Unidos e a Venezuela. Em entrevista ao SBT, Lula disse que o país “vai ficar do lado da paz” e defendeu que eventuais divergências sejam resolvidas por meio do diálogo.
“O Brasil vai ficar no lado que ele sempre esteve, no lado da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional, nem queremos contencioso internacional. O Brasil entende que a guerra não leva a nada a não ser a matança e o empobrecimento. Se tem divergência entre duas nações, não tem coisa melhor, mais barata para se resolver do que sentar numa mesa de negociação e conversar. Então o país ficará do lado da paz outra vez.”
A declaração ocorreu horas após Washington anunciar o envio de dez caças F-35 ao Caribe, em meio ao aumento da tensão entre Donald Trump e Nicolás Maduro. O ministro da Defesa, José Múcio, também comentou a escalada da crise. Após reunião com Lula e os comandantes das Forças Armadas em Brasília, ele afirmou que o Brasil acompanha a situação de perto e que as tropas seguem em operações constantes na fronteira com a Venezuela. Segundo Múcio, a principal preocupação é evitar que o território brasileiro se transforme em “trincheira” diante do conflito.
A mobilização militar americana foi justificada como uma resposta a manobras provocativas da Força Aérea da Venezuela sobre navios dos EUA em águas internacionais. Em reação a isso, Maduro reforçou o patrulhamento na fronteira.