Lula compara seu julgamento com o de Bolsonaro: “Não fiquei chorando”

Presidente Lula foi questionado sobre o julgamento de Jair Bolsonaro após participar do velório do jornalista Mino Carta em São Paulo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (2/9) que aqueles que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado possuem presunção de inocência e que “ninguém está julgando ninguém pessoalmente”.

Lula compara seu julgamento com o de Bolsonaro. Foto: Reprodução

O petista fez ainda comparações com o processo que enfrentou na Lava Jato e disse que não ficou chorando.

“Tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas. A pessoa que está sendo acusada tem a presunção de inocência. Ela pode se defender, como eu não pude me defender. Eu não reclamei, não fiquei chorando. Eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Prove que não tem nada a ver com isso e está de bom tamanho”, disse Lula a jornalista após comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo.

O petista não citou o nome de Jair Bolsonaro (PL) ao ser questionado sobre o julgamento do chamado “núcleo crucial” da trama golpista no Supremo, que começou nesta terça. Além do ex-presidente, outros sete aliados são julgados nessa frente das investigações.

“O que eu espero é que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. Desejo para mim e para qualquer inimigo meu apenas o direito à presunção de inocência. Para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas da verdade”, disse o presidente.

Lula ainda afirmou que os fatos estão “vindo à tona”. “As pessoas estão começando a perceber que período nefasto da história brasileira nós vivemos”, disse o presidente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.