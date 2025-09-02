Lula compara seu julgamento com o de Bolsonaro: “Não fiquei chorando”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (2/9) que aqueles que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado possuem presunção de inocência e que “ninguém está julgando ninguém pessoalmente”.

O petista fez ainda comparações com o processo que enfrentou na Lava Jato e disse que não ficou chorando.

“Tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas. A pessoa que está sendo acusada tem a presunção de inocência. Ela pode se defender, como eu não pude me defender. Eu não reclamei, não fiquei chorando. Eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Prove que não tem nada a ver com isso e está de bom tamanho”, disse Lula a jornalista após comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo.

O petista não citou o nome de Jair Bolsonaro (PL) ao ser questionado sobre o julgamento do chamado “núcleo crucial” da trama golpista no Supremo, que começou nesta terça. Além do ex-presidente, outros sete aliados são julgados nessa frente das investigações.

“O que eu espero é que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. Desejo para mim e para qualquer inimigo meu apenas o direito à presunção de inocência. Para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas da verdade”, disse o presidente.

Lula ainda afirmou que os fatos estão “vindo à tona”. “As pessoas estão começando a perceber que período nefasto da história brasileira nós vivemos”, disse o presidente.