Lula decide não ir a leilão de túnel com Tarcísio e escala Alckmin

O presidente Lula escalou o vice-presidente Geraldo Alckmin para representá-lo no leilão do túnel submerso entre as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista.

O evento está marcado para a sexta-feira (5/3), na sede da B3, a bolsa de valores de São Paulo, e terá a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Uma das maiores obras de infraestrutura do Novo PAC, a construção do túnel será feita pelo governo federal em parceria com o governo de São Paulo.

A decisão de Lula de não ir ao evento com Tarcísio, seu potencial adversário em 2026, foi confirmada à coluna pelo ministro dos Portos, Silvio Costa Filho.

”Vai Alckmin”, disse o ministro à coluna na manhã da terça-feira (2/9).

Lula não visita a bolsa de São Paulo há mais de 20 anos. Com mais essa ausência, o petista deve acabar deixando o maior protagonismo do leilão do túnel para Tarcísio.