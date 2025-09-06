Lula defende soberania nacional em pronunciamento na véspera do 7 de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a soberania nacional, em pronunciamento transmitido em rede nacional, neste sábado (6), na véspera do feriado de 7 de setembro.

“Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitaremos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro”, declarou o presidente.

Lula também mencionou políticas públicas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o crescimento econômico acima da média mundial e a redução do desemprego como exemplos da soberania em ação.

Ele também abordou questões ambientais, afirmando que o Brasil reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia e sediará a COP30, maior conferência mundial sobre o clima, em novembro.

Além disso, defendeu o sistema de pagamentos instantâneos PIX, rejeitando qualquer tentativa de privatização.

Mapa da Fome

Relembrou a saída do país do Mapa da fome da Organização das Nações Unidas, além de ressaltar que o Brasil fez a “maior operação contra o crime organizado da história”