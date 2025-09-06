06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Pesando 123kg, mãe solo faz apelo a nutricionista no Acre para poder emagrecer: ‘Preciso de ajuda’

Lula defende soberania nacional em pronunciamento na véspera do 7 de setembro

Discurso foi transmitido em rede nacional de rádio e televisão neste sábado (6)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a soberania nacional, em pronunciamento transmitido em rede nacional, neste sábado (6), na véspera do feriado de 7 de setembro.

Lula fez pronunciamento oficial neste sábado (6) | Reprodução

“Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitaremos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro”, declarou o presidente.

Lula também mencionou políticas públicas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o crescimento econômico acima da média mundial e a redução do desemprego como exemplos da soberania em ação.

Ele também abordou questões ambientais, afirmando que o Brasil reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia e sediará a COP30, maior conferência mundial sobre o clima, em novembro.

Além disso, defendeu o sistema de pagamentos instantâneos PIX, rejeitando qualquer tentativa de privatização.

Mapa da Fome

Relembrou a saída do país do Mapa da fome da Organização das Nações Unidas, além de ressaltar que o Brasil fez a “maior operação contra o crime organizado da história”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.