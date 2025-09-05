Lula diz que Bolsonaro está se “autocondenando” ao pedir anistia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (5/9), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se autocondena ao pedir anistia no Congresso Nacional. O petista defendeu que o papel do ex-chefe do Executivo, neste momento, é de provar a sua inocência e não de pedir anistia.

“O cidadão cometeu essas barbáries todas, e ele agora começa um processo de pedir anistia antes de ser julgado. Ora, o fato de ele estar pedindo anistia antes de ser julgado significa que ele sabe que é culpado. Ele está se autocondenando, porque o papel dele agora está provando a inocência dele”, disse Lula em entrevista ao SBT.

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta semana, o julgamento do ex-presidente e mais sete aliados, acusados de atuarem na tentativa de suposta trama golpista. Bolsonaro e aliados são réus por tentativa de golpe, cujo objetivo seria impedir a posse do presidente Lula, após a vitória nas eleições de 2022, e manter o ex-presidente no poder.

Bolsonaro e o Judiciário

A Primeira Turma do STF decidiu tornar réu Jair Bolsonaro e sete aliados por envolvimento em suposta trama golpista. O grupo é acusado de cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada.

Bolsonaro mantém discurso público de que será candidato, mas está inelegível até 2030.

Parte dos aliados de Bolsonaro aposta na reversão da inelegibilidade, enquanto outros acreditam que, se ele for condenado, o poder de transferência de votos aumentará.

O PL, partido de Jair Bolsonaro, tem articulado pela votação da anistia no Congresso. A minuta do projeto, que começou a circular nesta semana, propõe uma anistia geral e irrestrita, com perdão às eventuais condenações do ex-presidente, possibilitando, até mesmo, que ele consiga reverter a inelegibilidade.

“Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país, todo mundo sabe o que aconteceu em 8 de janeiro [de 2023], todo mundo sabe a ocupação dos quartéis, todo mundo sabe da bomba do aeroporto. Por que esse cidadão está vendendo ilusão de que ele é inocente? Não, ele tem que assumir a responsabilidade dele”, enfatizou Lula.

Um dos processos de inelegibilidade de Bolsonaro envolve a conduta dele em reunião com embaixadores, realizada no Palácio da Alvorada em 2022. Na ocasião, o ex-presidente criticou o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas.