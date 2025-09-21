Lula diz que manifestações pelo Brasil são recado ao Congresso

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-diz-que-manifestacoes-pelo-brasil-sao-recado-ao-congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que as manifestações deste domingo (21/9) contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e o Projeto de Lei da Anistia são uma demonstração de que a população é contra esses temas.

“Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia”, afirmou Lula em uma postagem no perfil dele na rede social X.

Imagem colorida reprodução de postagem de Lula sobre PEC da Blindagem e AnistiaLula faz menção a manifestações deste domingo (21/9)

No texto, que veio acompanhando por um mosaico de seis fotografias de manifestações pelo país, Lula deu um conselho aos parlamentares brasileiros.

“O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro”, afirmou o presidente.

As pautas da blindagem e da anistia passaram por votações na Câmara dos Deputados na última semana, enquanto o governo tenta destravar a votação de projetos do Executivo, como o da redução do Imposto de Renda para quem tem renda de até R$ 5 mil.

Os projetos

A PEC da Blindagem, que foi aprovada na Câmara na terça-feira (16/9), prevê que parlamentares só possam ser investigados ou presos com a permissão dos pares. O texto segue agora para apreciação no Senado.

Já o PL da Anistia propõe a concessão do perdão ou a redução de pena para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e na trama golpista. O PL teve o regime de urgência aprovado na Câmara e ainda aguarda ser pautado em Plenário.

As manifestações

As manifestações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia foram realizadas ao longo do domingo nas 27 capitais brasileiras. Elas foram convocadas por políticos de esquerda, líderes de movimentos sociais, influenciadores e artistas.

Leia também

A Avenida Paulista, em São Paulo, e Copacabana, no Rio de Janeiro, registraram mais de 41 mil pessoas – cada uma, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP).

Em várias localidades, os atos contaram com a apresentação de artistas, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost