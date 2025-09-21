Lula diz que manifestações pelo Brasil são recado ao Congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que as manifestações deste domingo (21/9) contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e o Projeto de Lei da Anistia são uma demonstração de que a população é contra esses temas.

“Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia”, afirmou Lula em uma postagem no perfil dele na rede social X.

Lula faz menção a manifestações deste domingo (21/9)

No texto, que veio acompanhando por um mosaico de seis fotografias de manifestações pelo país, Lula deu um conselho aos parlamentares brasileiros.

“O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro”, afirmou o presidente.

As pautas da blindagem e da anistia passaram por votações na Câmara dos Deputados na última semana, enquanto o governo tenta destravar a votação de projetos do Executivo, como o da redução do Imposto de Renda para quem tem renda de até R$ 5 mil.

Os projetos

A PEC da Blindagem, que foi aprovada na Câmara na terça-feira (16/9), prevê que parlamentares só possam ser investigados ou presos com a permissão dos pares. O texto segue agora para apreciação no Senado.

Já o PL da Anistia propõe a concessão do perdão ou a redução de pena para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e na trama golpista. O PL teve o regime de urgência aprovado na Câmara e ainda aguarda ser pautado em Plenário.

As manifestações

As manifestações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia foram realizadas ao longo do domingo nas 27 capitais brasileiras. Elas foram convocadas por políticos de esquerda, líderes de movimentos sociais, influenciadores e artistas.

A Avenida Paulista, em São Paulo, e Copacabana, no Rio de Janeiro, registraram mais de 41 mil pessoas – cada uma, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP).

Em várias localidades, os atos contaram com a apresentação de artistas, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.