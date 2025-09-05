Lula diz que se for candidato em 2026, será “para ganhar as eleições”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (5/9), que ainda não definiu se irá disputar a reeleição, mas enfatizou que se for para ser candidato, ele entrará na disputa para ganhar. O petista, até o momento, é o único nome posto mais à esquerda para disputar o Palácio do Planalto no ano que vem.

“Eu digo para todo mundo e digo para os meus companheiros. Só tem uma hipótese de eu não ser candidato, e se eu tiver algum problema de saúde, ou se aparecer um candidato melhor do que eu”, afirmou o petista em entrevista ao SBT.

A direita tem movimentado o tabuleiro político ao ventilar alguns nomes como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto. Destacam-se o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o do Paraná, Ratinho Jr (PSD), o de Minas, Romeu Zema (Novo), e o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Lula reforçou, no entanto, que a extrema-direita não irá voltar a governar o Brasil. “Uma coisa eu posso te dizer: a extrema-direita não voltará a governar esse país. Porque os democratas desse país não irão permitir […] Se eu tomar a decisão de ser candidato eu digo para todo mundo, eu serei candidato para ganhar eleições e aí não importa quem seja um candidato adversário.”

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrenta dificuldades para viabilizar candidatura de um nome próximo. Membros do PL defendem que o ex-presidente apoie o governador de São Paulo, no entanto, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-chefe do Executivo, demonstra interesse em concorrer ao Palácio do Planalto.