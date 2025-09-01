Lula e Tarcísio aparecem tecnicamente empatados em pesquisa para 2026; cenários com Bolsonaro e Michele também são testados

Um levantamento nacional realizado pelo Real Time Big Data entre 28 e 30 de agosto testou diferentes cenários eleitorais para a eleição presidencial de 2026. A pesquisa ouviu 2.500 eleitores, apresenta margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado com Lula e Tarcísio de Freitas, o presidente aparece com 42% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo marca 40%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Quando testado com Michele Bolsonaro, Lula registra 43%, contra 37% da ex-primeira-dama, diferença considerada próxima pelos analistas. Já no confronto direto entre Lula e Jair Bolsonaro, ambos aparecem empatados com 43% cada, com Lula liderando entre mulheres, eleitores do Nordeste e pessoas com até ensino fundamental, enquanto Bolsonaro se sai melhor entre homens, eleitores do Sul e com ensino superior.

Em cenários envolvendo outros nomes, Lula mantém vantagem:

Contra Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD), registra 45%, enquanto os adversários marcam 21% e 17%, respectivamente.

Com Michel Temer (MDB), Lula tem 42%, Bolsonaro 39% e Temer 11%.

Sem Lula na disputa, Fernando Haddad (PT) e Temer aparecem tecnicamente empatados com 22% e 20%, seguidos por Romeu Zema (Novo) com 14%.

O levantamento também analisou o potencial de voto, mostrando que Lula tem 25% de eleitores com voto certo, 23% que poderiam votar e 39% que não votariam de forma alguma. Bolsonaro apresenta 22% de voto certo, 26% de eleitores que poderiam votar e 40% de rejeição definitiva. Entre os nomes alternativos, Tarcísio de Freitas se destaca, com 38% de eleitores dispostos a considerá-lo.

No cenário espontâneo, onde os entrevistados citam nomes livremente, Lula alcança 29%, Bolsonaro 21%, Tarcísio 3%, Ciro Gomes (PDT) 1% e Michele Bolsonaro 1%. Outros nomes somam 11%, votos nulos ou brancos chegam a 7% e 29% não souberam ou não responderam.

A pesquisa revela a competitividade de Lula em diferentes cenários, mas também evidencia o potencial de Tarcísio e outros pré-candidatos na corrida presidencial de 2026.