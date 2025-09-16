lula-encontra-fachin-e-moraes-para-receber-convite-para-posse-no-stf

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, na tarde desta terça-feira (16/9), os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em seu gabinete no Palácio do Planalto.

Os magistrados vão entregar pessoalmente o convite para a posse da nova presidência da Corte, marcada para o dia 29 de setembro. Fachin, atual vice, assumirá a presidência do STF e Moraes ocupará o posto de vice.

Leia também

A eleição para o cargo ocorreu de forma simbólica, em 13 de agosto, seguindo o critério de rodízio por antiguidade. Fachin, que ingressou no STF em junho de 2015, também assumirá a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O encontro com Lula acontece dias após as agressões contra a filha de Fachin, a professora Melina Fachin. Professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Melina foi alvo de uma cusparada e de ofensas verbais no final da manhã da última sexta-feira (12/9). De acordo com o relato do marido, um homem, que não se identificou, aproximou-se dela no campus, cuspiu e a chamou de “lixo comunista”.

Quem é Fachin

Natural de Rondinha (RS), o ministro Edson Fachin é integrante titular do STF desde 2014. É doutor em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Tem pós-doutorado no Canadá. É autor de diversos livros e artigos.

Alexandre de Moraes, que será vice-presidente, nasceu em São Paulo (SP). Tem doutorado em direito do Estado, livre docência em direito constitucional e é autor de livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do direito. Atuou como promotor de Justiça, advogado, professor, consultor jurídico e ministro da Justiça. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017.