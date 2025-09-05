lula-grava-pronunciamento-do-7-de-setembro-com-uma-novidade

O presidente Lula gravou na quarta-feira (3/9), em Brasília, seu pronunciamento sobre o 7 de Setembro que irá ao ar em cadeia nacional de rádio e TV.

A novidade do pronunciamento foi o local da gravação. Pela primeira vez no atual mandato, o petista gravou o discurso de seu gabinete no Palácio do Planalto.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 6

Ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 6

Ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 4 de 6

Ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 5 de 6

Ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 6 de 6

Ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Os pronunciamentos anteriores de Lula tinham sido gravados, em sua maioria, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República na capital federal.

O que Lula vai falar no pronunciamento

O foco do pronunciamento, segundo fontes palacianas ouvidas pela coluna, será a defesa da soberania nacional. Outro tema abordado pelo petista no discurso foi o PIX.

O pronunciamento de Lula está previsto para ir ao ar na noite do sábado (6/9). No domingo, o petista participa do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios.