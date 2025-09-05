lula-grava-pronunciamento-do-7-de-setembro-com-uma-novidade

O presidente Lula gravou na quarta-feira (3/9), em Brasília, seu pronunciamento sobre o 7 de Setembro que irá ao ar em cadeia nacional de rádio e TV.
A novidade do pronunciamento foi o local da gravação. Pela primeira vez no atual mandato, o petista gravou o discurso de seu gabinete no Palácio do Planalto.
Os pronunciamentos anteriores de Lula tinham sido gravados, em sua maioria, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República na capital federal.
O que Lula vai falar no pronunciamento
O foco do pronunciamento, segundo fontes palacianas ouvidas pela coluna, será a defesa da soberania nacional. Outro tema abordado pelo petista no discurso foi o PIX.
O pronunciamento de Lula está previsto para ir ao ar na noite do sábado (6/9). No domingo, o petista participa do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios.