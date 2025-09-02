Lula lamenta a morte de Mino Carta e decreta três dias de luto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta terça-feira (2/9), a morte do jornalista Mino Carta, aos 91 anos, e decretou luto oficial de três dias. Mino estava internado há duas semanas em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

“Ele fez história no jornalismo brasileiro: criou e dirigiu algumas de nossas principais revistas (Veja, Isto é, Quatro Rodas, Carta Capital, Jornal da Tarde, Jornal da República) e formou gerações de profissionais e, sobretudo, mostrou que a imprensa livre e a democracia andam de mãos dadas”, destacou o titular do Palácio do Planalto.

Demetrio Carta, mais conhecido como Mino Carta, nasceu em Gênova, na Itália, e chegou ao Brasil em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, acompanhado dos pais. Já no território brasileiro, a família de Mino se estabeleceu em São Paulo, onde reside até os dias atuais.

Lula informou que conhecia o jornalista há quase 50 anos, quando, segundo o petista, Mino passou a dar destaque às reuniões dos trabalhadores dos movimentos sindicais, dos quais Lula fazia parte.

“Foi ele quem abriu espaço para minha primeira capa de revista, na Istoé, em 1978. Desde então, nossas trajetórias seguiram se cruzando. Eu, como liderança política, ele, como um jornalista que, sem abdicar de sua independência, soube registrar as mudanças do Brasil”, ressaltou o presidente.

O petista enfatizou a importância do trabalho do jornalista na redemocratização, depois da Ditadura Militar (1964-1985), e se solidarizou aos familiares de Mino Carta. O presidente embarca nesta terça-feira para São Paulo, onde participará da cerimônia de despedida do jornalista.

“Se hoje vivemos em uma democracia sólida, se hoje nossas instituições conseguem vencer as ameaças autoritárias, muito disso se deve ao trabalho deste verdadeiro humanista, das publicações que dirigiu e dos profissionais que ele formou”, finaliza o presidente.

Mino Carta tem uma longa trajetória dentro do jornalismo brasileiro, sendo homenageado com a honraria de doutor honoris causa pela Faculdade Cásper Líbero e com o prêmio de Jornalista Brasileiro de Maior Destaque no Ano da Associação dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE).

Já na literatura, o jornalista escreveu alguns livros de ficção e não ficção, como “O Castelo de Âmbar e Histórias da Mooca” e “O desafio de Lula”.