lula-lamenta-a-morte-do-multi-instrumentista-hermeto-pascoal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste domingo (14/9) a morte do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, classificado por Lula como um “grande artista” que influenciou gerações ao redor do mundo. A manifestação do petista aconteceu em uma publicação na rede social X.

“Hermeto sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar. Por isso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música”, disse o presidente. “Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista”.

Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936

No ano passado, Hermeto Pascoal lançou um álbum dedicado a esposa

Hermeto Pascoal era multi-instrumentista, sabendo tocar acordeon, flauta, pandeiro e outros instrumentos

O músico morreu no sábado (13/9), aos 89 anos. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o fim de agosto. A causa da morte não foi divulgada pela família.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. […] Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, informou a equipe do músico.