Lula mira reeleição: “Só não serei candidato se eu tiver problema de saúde”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao SBT, quepretende disputar a reeleição nas eleições presidenciais de 2026. Segundo ele, só não será candidato se surgir alguém que ele considere melhor ou se ele tiver problemas de saúde.

Lula também enviou um recado aos adversários políticos:

“Quem deve estar preocupado são os meus possíveis adversários, que eu não sei quem serão, mas que venham tantos quantos quiseram disputar. O que eu acho maravilhoso é o seguinte: eu não tenho medo de disputar. Se apresentem. Nós vamos ser julgados pelo povo. É o povo que vai dizer quem é que vai governar este país”, afirmou o presidente.

Questionado sobre os comentários que citam sua idade – em outubro, Lula completará 80 anos, ele rebateu afirmando que essa fase representa o ápice da maturidade de um ser humano.