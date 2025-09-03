Lula prevê assinar acordo Mercosul-UE até o final do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (3/9) que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deve ser finalizado até o final do ano, quando o Brasil deixa a presidência do bloco sul-americano.

Nesta quarta, a Comissão Europeia apresentou ao Conselho da União Europeia o texto final para assinatura do tratado. As negociações, que se arrastaram por mais de duas décadas, foram concluídas em dezembro de 2024 e agora entram na fase decisiva de aprovação política.

“Até o final do ano, em nossa presidência do Mercosul, este acordo estará assinado, beneficiando produtores e consumidores do Mercosul e da União Europeia”, escreveu o presidente em uma publicação no X.

O governo brasileiro tem buscado acelerar a aprovação de acordos diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exportações brasileiras. Na próxima semana, o chefe do Planalto fará uma reunião virtual com países do Brics para discutir um posicionamento conjunto sobre o tema.

O Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul em julho, e ficará no comando do bloco até dezembro. A principal prioridade é finalizar o acordo de livre comércio com a União Europeia.

Acordos

Além da proposta final para o acordo Mercosul-UE, a Comissão Europeia também apresentou o texto do Acordo Global Modernizado UE-México.

Para a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, os dois tratados representam “marcos importantes para o futuro econômico da UE” ao diversificar mercados, fortalecer cadeias de abastecimento e criar oportunidades de negócios.

Estimativas oficiais apontam que apenas o acordo com o Mercosul pode elevar as exportações anuais europeias em até 39%, o equivalente a € 49 bilhões, gerando mais de 440 mil empregos.