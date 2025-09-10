10/09/2025
Lula recebe Seu Jorge e elenco de “A Melhor Mãe do Mundo” no Alvorada

Escrito por Metrópoles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, receberam os atores do filme “A Melhor Mãe do Mundo” para uma sessão do Cine Alvorada, na residência oficial da Presidência, nesta quarta-feira (10/9). O longa-metragem é dirigido por Anna Muylaert e conta com a atuação de Shirley Cruz e Seu Jorge.

A obra é uma coprodução Brasil-Argentina, que traz Shirley Cruz, como Gal, catadora de materiais recicláveis que foge da violência do marido Leandro, vivido por Seu Jorge. Gal deixa o marido acompanhado dos filhos Rihanna (Rihanna Barbosa) e Benin (Benin Ayo), e passa a viver nas ruas de São Paulo.

Além dos atores do filme, o Cine Alvorada recebeu o cantor Chico César, os ministros Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência da República), Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura) e Marina Silva (Meio Ambiente), assim como catadoras de recicláveis de Brasília.

Em declaração inicial, antes do filme, Lula disse que é a primeira vez que uma catadora de materiais recicláveis sobe a rampa do Palácio da Alvorada, por onde passaram presidentes de diferentes países, além de príncipes e princesas.

“Aqui, nesta rampa, já subiu príncipe, já subiu rei, já subiu presidente da China, presidente dos Estados Unidos, presidente da Alemanha, presidente da França, presidente da Noruega, presidente da Argentina, presidente do Equador, presidente da Bolívia, presidente do México, presidente da Rússia, mas nunca subiu um catador de papel”, disse Lula.

Depois da declaração, Lula subiu a rampa do Alvorada acompanhado de uma catadora de materiais recicláveis que se emocionou com a fala do presidente.

Conheça as catadoras que estiveram presentes:

  • Aline Sousa, diretora-presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e entorno;
  • Alessandra de Souza Silva;
  • Andrea de Oliveira Alves Silva;
  • Davi de Jesus;
  • Eliane Ribeiro da Silva;
  • Eva Barros Monte;
  • Karlla Alecrim;
  • Lucia Fernandes do Nascimento;
  • Monica dos Santos da Silva;
  • Raquel Aparecida Pereira da Cunha.
