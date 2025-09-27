Lula vai a corrida em comemoração aos 95 anos do MEC neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa neste domingo (28/9) da corrida e caminhada em comemoração ao aniversário de 95 anos do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios.
O evento vai reunir autoridades, servidores, terceirizados, atletas amadores e comunidade, em percursos de 3 km, 5 km e 10 km.
A abertura está programada para às 6h30 (horário de Brasília). Além da prova, estão previstas atividades de aquecimento, alongamento, dança e espaço para crianças.
Segundo o governo federal, mais de 6 mil pessoas estão inscritas no evento.