Lula vai a corrida em comemoração aos 95 anos do MEC neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa neste domingo (28/9) da corrida e caminhada em comemoração ao aniversário de 95 anos do Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios.

O evento vai reunir autoridades, servidores, terceirizados, atletas amadores e comunidade, em percursos de 3 km, 5 km e 10 km.

A abertura está programada para às 6h30 (horário de Brasília). Além da prova, estão previstas atividades de aquecimento, alongamento, dança e espaço para crianças.

Segundo o governo federal, mais de 6 mil pessoas estão inscritas no evento.

