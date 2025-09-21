Lula viaja aos EUA para Assembleia da ONU em meio a atritos com governo Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja neste domingo (21) para os Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A visita acontece em um contexto de atritos diplomáticos com o governo norte-americano de Donald Trump.

A agenda do presidente brasileiro começa na segunda-feira (22), em uma conferência convocada por França e Arábia Saudita para discutir uma saída pacífica para o conflito em Israel.

Na terça-feira (23), Lula fará o primeiro discurso de um Estado-membro na abertura da Assembleia Geral da ONU — tradição mantida pelo Brasil desde 1947. A expectativa é de que o presidente destaque temas como a defesa da soberania nacional, em meio às tensões com Washington, além de reforçar pautas como o combate à fome.

Já na quarta-feira (24), Lula presidirá, ao lado dos presidentes do Chile e da Espanha, a segunda edição do evento “Em Defesa da Democracia”. O encontro, paralelo à Assembleia Geral, terá como foco o enfrentamento ao extremismo, à desinformação e o fortalecimento das instituições democráticas.

O presidente viaja acompanhado do chanceler Mauro Vieira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cancelou a ida após receber um visto restrito, com limitações de circulação em Nova York. A medida foi imposta pelos Estados Unidos em razão da participação dele na criação do programa Mais Médicos, no governo Dilma Rousseff.