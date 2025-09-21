Luto: criminosos do CV vetam festas e som após morte de traficante

Horas após a morte de Wagner Santos de Assis, o “Bigu”, traficantes do bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador, divulgaram um comunicado direcionado aos moradores. No texto, os criminosos afirmam que não haverá toque de recolher, mas determinam a proibição de festas e uso de som na comunidade.

O aviso circulou na madrugada desse sábado (20), pouco depois de Bigu ser morto em confronto com policiais do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo). Segundo a PM, o suspeito trocou tiros com os militares, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Salvador, Bigu figurava na lista dos criminosos mais procurados da Bahia. Ele era investigado por envolvimento no tráfico de drogas e participação em homicídios relacionados a disputas entre facções rivais.

Diante da repercussão do comunicado e do temor de represálias, a Polícia Militar intensificou o policiamento no Jardim Santo Inácio para garantir a ordem e a segurança da população.