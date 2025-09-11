MAAI Arquitetos lança mobiliário autoral em coquetel na Hill House

Na última quarta-feira (10/9), o empresário Carlos Alberto Oliveira abriu as portas da loja Hill House, no CasaPark, para receber o lançamento de mais uma obra do mobiliário assinado pela MAAI Arquitetos, comandada por Mônica Pinto, Arnaldo Pinho e Isabel Veiga. Na ocasião, os convidados puderam conhecer, em primeira mão, a icônica mesa de buffet, que integra a linha Mariana.

Embalado pelo DJ Sony e regado a vinhos e aperitivos, o coquetel intimista marcou o início de uma nova fase no escritório de arquitetura brasiliense, que está prestes a completar 14 anos: a de design de produtos. Agora, a empresa fundada por Mônica, Arnaldo e Isabel vai desenvolver e colocar à venda móveis exclusivos para todas as cidades do Brasil.

Para Carlos Alberto, a MAAI é um grande escritório da capital federal que está se nacionalizando — e a vertente do design de produtos reflete na valorização de Brasília perante o mercado nacional. “Com isso, estamos descobrindo que nós somos capazes, temos talentos e eficiência”, celebra o empresário.

Até então, a coleção é composta por mesas de centro, uma de buffet e um aparador. No entanto, opções como mesas de chá e de jantar, escrivaninha, sofá e poltrona, já foram desenhadas e, em um futuro breve, serão lançadas. No quadradinho do Distrito Federal, as peças podem ser adquiridas na Hill House.

Buffet Mariana

Linha Mariana

A linha Mariana é uma homenagem à filha de Isabel Veiga, que participou orgulhosamente de cada momento do coquetel. “No ano passado, nós apresentamos o aparador. Já as mesas de centro foram lançadas na CASACOR São Paulo. E o Carlos nos cedeu o espaço dele para trazermos a mesa de buffet à DW [versão local do maior festival de design da América Latina no CasaPark]”, diz a arquiteta e urbanista.

“O desenho é a nossa essência. O mobiliário é uma consequência do nosso trabalho como arquitetos. Nós já fazíamos isso para alguns clientes; agora, estamos explorando um pouquinho mais essa área” Isabel Veiga, arquiteta e sócia da MAAI

A homenageada, Mariana Veiga Esteves Lima

Segundo Arnaldo Pinho, tudo teve início com um convite da fábrica Saint Germain. “Ela tem vários designers que assinam para ela, e nós começamos como curadores, ou seja, escolhíamos tudo o que entrava em linha. Então, eles nos propuseram a desenhar para eles. O primeiro desenho foi o aparador Mariana, algo bem orgânico”, compartilha.

Mônica Pinto acrescenta que a inspiração do mobiliário vem das curvas e linhas de Burle Marx. “É um prazer muito grande fazer isso, eu amo desenhar móveis, sempre gostei. Esse braço veio como uma realização de coisas que nós já fazíamos de forma personalizada para os nossos clientes”, comenta a sócia.

