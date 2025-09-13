Macabro: polícia acha cadáver e ossadas em cemitério do crime

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
macabro:-policia-acha-cadaver-e-ossadas-em-cemiterio-do-crime

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) localizou, nessa sexta-feira (12/9),  um cemitério clandestino em uma área de mata no bairro de Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência.

Em um morro no local, conhecido como “Barreiro”, investigadores da 124ª Delegacia de Polícia (Saquarema) e policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar acharam ossadas e parte de um corpo humano, que teria sido enterrado ali recentemente.

Leia também

No terreno havia indícios de escavação recente. Durante a varredura, foram encontrados ossadas, um braço humano e parte de um tronco.

A perícia técnica foi acionada e após análise dos peritos, o Corpo de Bombeiros realizou a remoção dos restos mortais, que estavam em avançado estado de decomposição.

As investigações apontam que o lugar era usado por criminosos ligados ao tráfico de drogas daquela região.

Diligências estão em andamento para identificar as vítimas e responsabilizar os envolvidos no crime.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Material cedido à coluna2 de 3

Material cedido à coluna3 de 3

Material cedido à coluna

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost