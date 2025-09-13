Macabro: polícia acha cadáver e ossadas em cemitério do crime

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) localizou, nessa sexta-feira (12/9), um cemitério clandestino em uma área de mata no bairro de Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência.
Em um morro no local, conhecido como “Barreiro”, investigadores da 124ª Delegacia de Polícia (Saquarema) e policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar acharam ossadas e parte de um corpo humano, que teria sido enterrado ali recentemente.
No terreno havia indícios de escavação recente. Durante a varredura, foram encontrados ossadas, um braço humano e parte de um tronco.
A perícia técnica foi acionada e após análise dos peritos, o Corpo de Bombeiros realizou a remoção dos restos mortais, que estavam em avançado estado de decomposição.
As investigações apontam que o lugar era usado por criminosos ligados ao tráfico de drogas daquela região.
Diligências estão em andamento para identificar as vítimas e responsabilizar os envolvidos no crime.
