22/09/2025
Universo POP
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes
Neymar posta clique fofíssimo com a caçula Mel enquanto se recupera de lesão
Filmagens de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” são paralisadas após acidente com Tom Holland
Após boatos, Lívia Andrade surge com Marcos Araújo e afasta rumores
Mães de Virginia e Vini Jr. aparecem juntas e alimentam rumores de romance
O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto
Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas
Horóscopo desta segunda-feira: Sol em Libra e Marte em Escorpião destacam acordos e coragem
Virginia se pronuncia sobre relação com Vini Jr. pela primeira vez

Macaca baleada no Rio de Janeiro morre após complicações

Animal foi resgatado com paralisia nos membros inferiores; caso é investigado pela Polícia Civil e pelo Ibama

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A macaca-prego fêmea encontrada baleada na Rua Piratininga, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, não resistiu aos ferimentos e morreu, no domingo (21/9). O animal, apelidado de Maria, havia sido atingido por um tiro na região cervical, que causou a paralisia dos membros inferiores.

Segundo o Instituto Vida Livre, responsável pelo resgate e acolhimento da primata, Maria não resistiu à anestesia aplicada para a retirada do projétil que estava alojado na coluna. Desde a semana passada, ela recebia acompanhamento veterinário, aquecimento e alimentação assistida.

Em nota, a instituição lamentou a perda e criticou a violência contra a fauna brasileira. “O país que faz leis para proteger seus bandidos ainda trata os crimes contra sua biodiversidade como algo menor. Maria não resistiu ao procedimento anestésico, depois de ter sido vítima de um tiro, que a deixou paraplégica”, destacou o comunicado.

Conheça o caso da Maria:

As circunstâncias do ataque ainda são desconhecidas. O caso foi comunicado ao Ibama e à Polícia Civil. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost