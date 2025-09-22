Macaca baleada no Rio de Janeiro morre após complicações

Segundo o Instituto Vida Livre, responsável pelo resgate e acolhimento da primata, Maria não resistiu à anestesia aplicada para a retirada do projétil que estava alojado na coluna. Desde a semana passada, ela recebia acompanhamento veterinário, aquecimento e alimentação assistida.

Em nota, a instituição lamentou a perda e criticou a violência contra a fauna brasileira. “O país que faz leis para proteger seus bandidos ainda trata os crimes contra sua biodiversidade como algo menor. Maria não resistiu ao procedimento anestésico, depois de ter sido vítima de um tiro, que a deixou paraplégica”, destacou o comunicado.

Conheça o caso da Maria: