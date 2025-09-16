Machu Picchu: 900 turistas ficaram presos na cidade inca após serviço de trem ser suspenso

Pelo menos 900 turistas permaneciam retidos nas proximidades das ruínas de Machu Picchu, no Peru, informou o ministro do Comércio e Turismo nesta terça-feira (16). Isso acontece após o serviço de trem que leva os passageiros até o local ser suspenso temporariamente.
A operadora do trem, PeruRail, disse que o serviço foi suspenso na segunda-feira (15) porque a rota para Machu Picchu, na região de Cusco, está obstruída “com pedras de vários tamanhos”.
Elas foram encontradas no local após protestos de moradores devido a um conflito entre as empresas de ônibus locais e autoridades da área.
Desilú León, ministra do Comércio Exterior e Turismo, disse que, com a ajuda da polícia, foi possível retirar 1.400 turistas na segunda-feira da localidade andina de Aguas Calientes. É lá que a cidadela inca, a mais visitada por turistas nacionais e estrangeiros no Peru, está localizada no topo de uma montanha.
“Os que estão retidos são cerca de 900 que estavam prontos para sair à noite, mas devido a problemas com a estrada, sua segurança não pode ser colocada em risco”, disse a ministra à estação de rádio local RPP no início do dia.
Como os protestos começaram
O protesto na área, que começou na semana passada, ocorreu após o fim da concessão da empresa de ônibus Consettur, que leva os turistas à entrada das ruínas de Machu Picchu a partir de Aguas Calientes.