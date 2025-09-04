Macron: 26 países apoiam força de segurança para a Ucrânia

Vinte e seis países se comprometeram a apoiar a criação de uma força de segurança que seria enviada à Ucrânia após um eventual acordo com a Rússia que encerre a guerra, com o objetivo de impedir que Moscou volte a atacar seu vizinho, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (4/9).

Uma força de garantia para a Ucrânia é um pilar fundamental das garantias de segurança que uma coalizão de países, principalmente europeus, deseja oferecer à Ucrânia se a guerra terminar por meio de um acordo de paz ou um cessar-fogo.

No entanto, também há preocupação crescente de que o presidente russo, Vladimir Putin, não esteja demonstrando interesse em um acordo de paz. Essa preocupação se intensificou após a visita de alto nível de Putin a Pequim nesta semana.

A extensão do envolvimento dos EUA em um eventual apoio à segurança da Ucrânia também permanece incerta, mesmo após os líderes europeus conversarem com o presidente Donald Trump por videoconferência também nesta quinta-feira.

A reunião foi organizada por Macron e contou com a presença do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, enquanto outros líderes, como o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, participaram remotamente. Macron não informou quais 26 países se comprometeram a apoiar a força de garantia.

A cúpula em Paris faz parte de um esforço articulado para mostrar que a Europa poderia agir independentemente de Washington, depois que Trump mudou a política externa dos EUA sobre o tema e iniciou negociações diretas com Putin.

Os Estados Unidos foram representados pelo enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que também se reuniu com Zelenski separadamente.

“Primeiro passo concreto”

A Europa está sob pressão para intensificar sua resposta ao conflito, mais de três anos e meio após a Rússia ter lançado sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

“Temos hoje 26 países que se comprometeram formalmente – alguns outros ainda não tomaram uma posição – a enviar tropas como uma ‘força de segurança’ para a Ucrânia, ou a estar presentes no terreno, no mar ou no ar”, disse Macron aos repórteres, ao lado de Zelenski. “No dia em que o conflito acabar, as garantias de segurança serão mobilizadas”, afirmou.

O presidente ucraniano saudou a medida. “Acho que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo concreto tão sério”, disse.

As tropas não seriam destacadas para a linha de frente, mas teriam como objetivo “impedir qualquer nova agressão importante”, afirmou o presidente francês. Macron acrescentou que outro pilar importante seria a “renovação” do Exército ucraniano para que ele pudesse “não apenas resistir a um novo ataque, mas dissuadir a Rússia de uma nova agressão”.

O líder francês disse ainda que os Estados Unidos estavam sendo “muito claros” sobre sua disposição de participar das garantias de segurança para a Ucrânia, mas a contribuição americana permanece incerta.

Há também divisões dentro da coalizão. O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, segue cauteloso quanto ao alcance do envolvimento na segurança da Ucrânia

“A Alemanha decidirá sobre o envolvimento militar no momento apropriado, uma vez que as condições gerais tenham sido esclarecidas”, disse um porta-voz do governo alemão após a cúpula.

Seguindo uma linha semelhante, a primeira-ministra Giorgia Meloni reiterou que a Itália não enviará tropas à Ucrânia, mas poderá ajudar a monitorar qualquer possível acordo de paz, informou seu gabinete.

Antes das negociações em Paris, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou não concordaria com o envio de tropas estrangeiras à Ucrânia “em nenhum formato”.

Frustração aumenta

A frustração tem aumentado em países do Ocidente com o que os líderes dizem ser a relutância de Putin em chegar a um acordo para encerrar o conflito. Macron acusou a Rússia de “não fazer nada além de tentar ganhar tempo” e intensificar os ataques contra civis.

Zelenski disse que a ligação com Trump discutiu sanções contra a Rússia e a proteção do espaço aéreo da Ucrânia. “Discutimos diferentes opções, e a mais importante é usar medidas fortes, particularmente econômicas, para forçar o fim da guerra”, escreveu Zelenski nas redes sociais.

A Casa Branca, por sua vez, afirmou que instou os países europeus a pararem de comprar petróleo russo “que está financiando a guerra”.

A reunião ocorreu após as viagens de alto nível de Putin à China e aos Estados Unidos, onde se encontrou com Trump no Alasca no mês passado.

