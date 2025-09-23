23/09/2025
Macron é "barrado" em rua dos EUA e liga para Trump

Em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, presidente da França foi impedido de atravessar rua bloqueada para a comitiva de Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, teve um momento inusitado em Nova York na noite de segunda-feira (22), ao ser impedido de atravessar uma rua que estava bloqueada para a comitiva do presidente dos EUA, Donald Trump. O líder está na cidade para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Macron é “barrado” em rua dos EUA e liga para Trump. Foto: Reprodução

Um vídeo, feito pela emissora francesa BFMTV, flagrou Macron conversando com um policial do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), que se desculpou pelo bloqueio.

“Sinto muito mesmo. É que tudo está congelado agora. Há uma comitiva chegando. É por isso”, disse o policial, enquanto Macron respondia: “Se você não vê, deixe-me atravessar.”

Após o impasse, Macron ligou para Trump: “Adivinha? Estou esperando na rua porque tudo está congelado para você”, disse Macron ao colega americano, acrescentando que gostaria de agendar uma conversa sobre a situação em Gaza.

Apesar do contratempo, Macron conseguiu seguir seu caminho, caminhando cerca de 30 minutos até seu destino. Durante o percurso, parou para tirar fotos com pedestres.

Mais cedo no mesmo dia, Macron reconheceu o Estado Palestino em reunião prévia à Assembleia Geral da ONU, que começou nesta terça-feira (23).

