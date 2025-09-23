Macron é “barrado” em rua dos EUA e liga para Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, teve um momento inusitado em Nova York na noite de segunda-feira (22), ao ser impedido de atravessar uma rua que estava bloqueada para a comitiva do presidente dos EUA, Donald Trump. O líder está na cidade para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Um vídeo, feito pela emissora francesa BFMTV, flagrou Macron conversando com um policial do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), que se desculpou pelo bloqueio.

“Sinto muito mesmo. É que tudo está congelado agora. Há uma comitiva chegando. É por isso”, disse o policial, enquanto Macron respondia: “Se você não vê, deixe-me atravessar.”

Após o impasse, Macron ligou para Trump: “Adivinha? Estou esperando na rua porque tudo está congelado para você”, disse Macron ao colega americano, acrescentando que gostaria de agendar uma conversa sobre a situação em Gaza.

Apesar do contratempo, Macron conseguiu seguir seu caminho, caminhando cerca de 30 minutos até seu destino. Durante o percurso, parou para tirar fotos com pedestres.

Mais cedo no mesmo dia, Macron reconheceu o Estado Palestino em reunião prévia à Assembleia Geral da ONU, que começou nesta terça-feira (23).