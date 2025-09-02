Maduro acusa EUA de iniciar ofensiva para roubar petróleo da Venezuela

Nicolás Maduro disse que a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela tem um objetivo: roubar o petróleo e outros recursos naturais existentes no país, como gás natural. A declaração do presidente venezuelano aconteceu nesta terça-feira (2/9).

Apesar da acusação, o líder chavista poupou o presidente norte-americano, Donald Trump. Para Maduro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, é o responsável pelas ameaças contra a Venezuela e quer manchar o nome do republicano de sangue.

“Eles estão inventando uma história, uma lenda em que ninguém acredita. A juventude dos Estados Unidos não acredita nas mentiras do chefe da Casa Branca, Marco Rubio, porque quem manda na Casa Branca é Marco Rubio e a máfia de Miami, que quer sujar as mãos do presidente Donald Trump de sangue”, disse Maduro. “Eles vêm pelo petróleo venezuelano, que querem de graça. Esse petróleo não pertence a Maduro, muito menos aos norte- americanos. Pertence ao povo da Venezuela.”

Mais cedo, o líder estadunidense anunciou um ataque aéreo contra uma embarcação no sul do Caribe, vinda da Venezuela. O navio transportava drogas, segundo Trump, e era supostamente vinculado à facção venezuelana Tren de Aragua. O ataque matou 11 pessoas, informou a Casa Branca.

Essa é a primeira operação militar próximo à Venezuela desde que uma frota de navios de guerra dos EUA foi enviada à América Latina com a justificativa de combater o tráfico internacional de drogas na região.

Em meio à guerra contra o “narcoterrorismo”, Nicolás Maduro é apontado como líder do cartel de Los Soles. A suposta ligação do líder venezuelano com o tráfico internacional de drogas — ainda sem provas concretas — surge em meio às mudanças na política externa dos EUA. Agora, alguns cartéis são classificados como grupo terrorista pelo governo norte-americano.

Na prática, a medida possibilita que tropas dos EUA sejam enviadas para outros países, sob a bandeira do combate ao tráfico e terrorismo internacional.