Maduro diz que Venezuela está pronta para lutar contra ameaças dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que a recente ofensiva dos Estados Unidos, a mando de Donald Trump, é a maior ameaça que a América Latina já enfrentou — e acrescentou que o país está pronto para a luta armada em caso de intervenção militar. A declaração aconteceu nesta segunda-feira (1º/9), durante entrevista com a imprensa internacional em Caracas.

“Oito navios de guerra, 1,2 mil mísseis e um submarino nuclear estão mirando a Venezuela”, disse Maduro. “Isso constitui a maior ameaça à América Latina em sua história”.

Por conta disso, o líder chavista disse que foi declarado um estado de “máxima preparação” no país diante da pressão norte-americana. Maduro ainda acrescentou que a Venezuela está pronta para lutar, caso os EUA recorram a uma intervenção militar.

“Se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela”, destacou.

Cerco dos EUA

Nicolás Maduro foi apontado pelo governo de Donald Trump como o líder do cartel de Los Soles, grupo classificado por Washington como uma organização terrorista.

A suposta ligação do presidente venezuelano com o tráfico internacional de drogas — ainda sem provas concretas — surge em meio a mudanças na política externa dos EUA. Agora, alguns carteis são classificados como grupo terroristas pelo governo norte-americano.

Na prática, a medida possibilita que tropas norte-americanas sejam enviadas para outros países, sob a bandeira do combate ao tráfico e terrorismo internacional.

Atualmente, uma frota de navios de guerra dos EUA se dirige a região costeira da Venezuela, enquanto a Casa Branca promete que “todo o poder” norte-americano será usado contra o tráfico na América Latina.