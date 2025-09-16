Maduro se compara a Bin Laden, Darwin Núñez e Messi. Entenda

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, questionou nessa segunda-feira (15/9) a recompensa de US$ 50 milhões anunciada pelos Estados Unidos por informações sobre seu paradeiro. Maduro ironizou a quantia e se comparou a personalidades como o fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, e os jogadores Darwin Núñez, do Uruguai, e Lionel Messi, da Argentina.

“Que eu valha mais que o [Osama] Bin Laden? Que eu valha mais que o Darwin Núñez, o grande jogador de futebol do Uruguai? Em qualquer momento colocam que eu valho mais que o [Lionel] Messi, e seria uma injustiça”, declarou.

No início de agosto, o governo dos Estados Unidos dobrou a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, elevando o valor de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões.

Maduro qualificou a iniciativa como um “ataque imoral e extravagante” do governo de Donald Trump contra ele e contra a Venezuela. O presidente afirmou ainda que o objetivo real dos Estados Unidos seria promover uma mudança de regime para se apropriar dos recursos naturais do país, incluindo petróleo e ouro.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro

Jesus Vargas/Getty Images 2 de 4

Spencer Platt/Getty Images 3 de 4

Nicolás Maduro

Divulgação/Assembleia Nacional da Venezuela 4 de 4

Nicolás Maduro

Jesus Vargas/Getty Images

Cerco dos EUA

A Casa Branca acusa Maduro de liderar o Cartel de los Soles, uma organização de tráfico de drogas cuja existência e funcionamento não têm consenso internacional. O governo venezuelano nega qualquer envolvimento.

Nos últimos dias, os Estados Unidos enviaram sete navios de guerra e um submarino nuclear ao sul do Caribe, além de caças F-35 a Porto Rico.

Washington também afirma ter atacado três barcos com supostos traficantes venezuelanos desde o início de setembro, alegando combate ao narcotráfico.

Maduro, por sua vez, pediu que milicianos se apresentem aos quartéis, reforçando sua posição de mobilização e resistência frente às pressões externas.

Leia também

Escala nas tensões

Na última quinta-feira (11/9), Maduro, pediu que cidadãos e militantes se preparem para uma eventual “luta armada em defesa da soberania e da paz”, enquanto anunciou a ativação de uma ampla mobilização de forças militares, policiais e civis em 284 pontos do país — denominadas pelo governo como “frentes de batalha”.

O pronunciamento ocorreu no encerramento do Congresso Plenário do PSUV, transmitido pela televisão estatal.

No discurso, Maduro disse que nunca imaginou ter que pronunciar um apelo à “luta armada”, mas justificou a mensagem como uma resposta às circunstâncias que, segundo ele, ameaçam a integridade do país.

Já no domingo (14/9), o presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que não descarta a possibilidade de realizar ataques contra a Venezuela. Questionado por jornalistas, ele respondeu que espera “ver o que acontece”.