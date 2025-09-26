26/09/2025
Maduro vai preparar a população para desastres e conflitos armados

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou um Exercício Nacional de Proteção Civil e Preparação da População para sábado (27/9) de modo a treinar a população para desastres naturais e conflitos armados.

O anúncio foi feito pelo mandatário durante a jornada de Poder Comunitário no estado de Miranda. Na ocasião, Maduro enfatizou a importância da união cívico-militar para fortalecer a resiliência, conforme informações da TeleSUR.

“Quero convocar todo o povo, em perfeita união popular-militar-policial, para um Exercício Nacional de Proteção Civil diante de desastres naturais ou qualquer conflito armado que possa ocorrer”.

Farão parte do exercício a Proteção Civil, os Bombeiros, a Polícia Nacional Bolivariana, a polícia estadual, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), além de escolas de ensino médio, hospitais e centros de saúde.

A medida ocorre após eventos sísmicos registrados no último dia 24/9 na Venezuela, causados ​​por um “enxame de falhas” na América do Sul, como apontou o presidente.

O chefe de Estado pediu ainda a colaboração daqueles que têm conhecimento em primeiros socorros e apelou à participação massiva da população. “Pessoas preparadas são pessoas indestrutíveis, esse é o lema”, disse.

