Mãe de adolescente ligado a Hytalo Santos relata pressão por tatuagem e elogia denúncia de Felca

Daniela Cacella, mãe de um dos jovens que integravam a “turma” de Hytalo Santos, que está preso por suspeita de exploração de menores, quebrou o silêncio em entrevista ao podcast Pod Isso, Karen?, exibida nesta quinta (18/9). Ela descreveu como o filho, então com 16 anos, teria sido pressionado por Hytalo e Kamylinha a fazer uma tatuagem com o nome da influenciadora — ato que, sem autorização do responsável, pode configurar lesão corporal de natureza gravíssima, conforme entendimento da 9ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP.

O que ela disse

Daniela contou que ficou “sozinha” quando tentou conter a relação do filho com Kamylinha, mas “bateu palmas” para Felca , criador de conteúdo que expôs publicamente o caso: “Fui eu, a louca, desequilibrada. Hoje bato palmas pro Felca, porque ele conseguiu [levar o caso adiante].”

Sobre a tatuagem, disse que o filho fez o desenho “após pressão” do casal: “A hora que ele apareceu com uma tatuagem… Eu expliquei: você vai botar e vai ‘enterrar’.”

Daniela relatou que autonomia parental foi desrespeitada e que o filho “estava apaixonado”, pedindo compreensão sobre a imaturidade própria da idade.

Enquadramento jurídico

A tatuagem em adolescente sem autorização prévia do responsável é vista pela 9ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP como lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, CP).

O caso principal envolve Hytalo Santos, preso sob suspeita de crimes envolvendo menores; as investigações seguem em curso.

Por que importa

O depoimento reforça relatos de pressão, controle e violação de limites legais em torno do grupo de influenciadores, e reabre o debate sobre responsabilização de adultos em relações com adolescentes, além de deveres de plataformas e famílias na proteção de jovens.

Fonte: entrevista de Daniela Cacella ao podcast Pod Isso, Karen? (exibida em 18/9); referência jurídica mencionada por Daniela: entendimento da 9ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP sobre tatuagem em adolescentes sem autorização.

Redigido por ContilNet.